竹市育兒支持系統再優化 「育兒指導服務」擴大納入孕期家庭

記者曾芳蘭／竹市報導

為持續強化育兒支持系統，打造「願婚、敢生、樂養」的幸福城市，新竹市政府優化「育兒指導服務」，自一一五年起，服務對象由原先的六歲以下幼兒家庭，擴大至懷孕滿七個月以上之孕媽咪，透過專業指導員及早介入，協助準父母從孕期便做好迎接新生命的準備。

市長高虹安表示，為打造良好的育兒環境市府「超前部署」，建構完整的支持網絡，讓準父母在專業指導員的陪同下，學習正確育兒觀念並建立親職信心。育兒壓力不僅發生在孩子出生後，許多準父母在孕期即面臨產前憂鬱及親職角色轉換的焦慮，此次擴大育兒指導服務對象，藉由育兒指導員所提供的產後育兒照顧規劃及親職教育指導，減輕新手父母的不安與壓力，讓孩子從生命的起點就獲得穩定而溫暖的照顧。

社會處長黃佳婷說明，育兒指導服務由具備專業訓練的育兒指導員到宅提供服務，內容涵蓋孕期情緒支持、嬰幼兒發展與照顧技巧、親職教養諮詢及家庭資源連結等，以陪伴與引導的方式，協助家長提升育兒技巧，減少照顧壓力，降低兒少受照顧風險，讓每個家庭都是友善育兒環境。

社會處分享，民眾小林（化名）身為兩歲雙胞胎男孩的媽媽，因孩子難以管教且親子關係疏離，倍感身心俱疲，後經由育兒指導員介入並了解情況後得知，主因在於小林對於幼兒發展階段認知不足，導致期待失衡，平時也常以負面情緒及責罵進行溝通，造成孩子產生畏懼心理。透過指導員提供正確育兒知能及實務協助，小林逐步修正教養模式，親子互動模式也獲得改善。由此可知，育兒指導的及早介入，對於家長建構正向親職職能及促進親子情感連結具有關鍵性的助益，能有效預防家庭功能失調。

社會處表示，凡設籍或實際居住竹市，家中育有六歲以下幼兒之家庭或目前懷孕滿七個月以上之孕婦，皆可免費申請育兒指導服務，市府將持續陪伴家庭走過育兒的重要歷程。相關申請資訊可洽新竹市育兒指導服務單位：社團法人新竹市懷安協會。