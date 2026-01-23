竹市育兒津貼加碼1000元3月申請4月領 有條件資格限制

新竹市育兒津貼加碼1000元從今年3月起可申請，次月4月可入帳，但有條件限制。(記者洪美秀攝)

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市府今天宣布0-6歲育兒津貼加碼1000元政策，從今年3月起申請，符合資格且通過申請者，次月(4月)即可入帳戶，期減輕竹市未領取托育補助家長育兒負擔，鼓勵年輕家庭安心生養、快樂育兒。

市長高虹安表示，0-6歲市府養政策由社會處、教育處、民政處及衛生局共同執行，從備孕、懷孕、生產到育兒，建構完整的支持體系，今天公布的育兒津貼每月加碼1000元，由社會處執行0到未滿2歲、教育處執行2到未滿6歲。社會處表示，竹市育兒津貼加碼補助今年3月起開辦，由市府每月再增加1000元補助，開辦後預計有1萬3617名幼兒家長可受惠。

市府說明，育兒津貼加碼1000元採免申請、直接入帳方式發放，每月加碼金額會在次月底發放，舉例來說，3月份申請加碼金預計可在4月30日撥付，領取育兒津貼家長依據幼兒胎次不同，及申請資格條件不同，將可從每月5000元到7000元補助增加為6000元至8000元。

市府指出，可請領育兒津貼加碼1000元的條件為0-5歲幼兒，未接受公共、準公共化托育服務，也就是由家長自行照顧(包含父母、阿公阿嬤帶、親屬帶)，或是就讀私立托嬰中心、非準公共保母、私立幼兒園的幼兒可申領加碼金。另領就學補助：5-6歲(未滿)幼兒就讀私立幼兒園的幼兒家長可申請育兒津貼加碼1000元。

新竹市育兒津貼加碼1000元從今年3月起可申請，次月4月可入帳，但有條件限制，市長高虹安(左二)表示，0-6歲市府養政策由社會處、教育處、民政處及衛生局共同執行。(記者洪美秀攝)

