竹市育兒津貼 三月起每月加碼一千

「零至六歲市府養」友善育兒政策落實再加一！新竹市政府昨（二十三）日於市府大廳舉辦「育兒津貼加碼」記者會，由市長高虹安宣布自一一五年三月起育兒津貼每月加碼一千元，符合資格者免再提出申請，自四月起每月直接撥入帳戶，不僅減輕竹市未領取托育補助家長育兒負擔，更鼓勵更多年輕家庭安心生養、快樂育兒。

新竹市長高虹安昨（二十三）日表示，「零至六歲市府養」政策分別由社會處、教育處、民政處及衛生局共同執行，從備孕、懷孕、生產到育兒，建構完整的支持體系，今日公布的育兒津貼每月加碼一千元，分別由社會處執行零至未滿二歲、教育處執行二至未滿六歲，完成「零至六歲市府養」政策最後一塊拼圖，也是許多爸媽最期待的一項政策，市府將持續完善育兒友善政策，讓幸福加碼，實際回饋每一位新竹市民。

新竹市長高虹安說明，上任至今三年多來，市府陸續開辦「凍卵補助」、「中醫助孕調理」、「婚後孕前健檢補助」、放寬「好孕專車」乘車限制、提高「生育津貼」，以及建置「月嫂媒合服務平台」，讓女性能夠安心規劃生育與產後照護。