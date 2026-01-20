竹市茄苳步道啟用2週就落漆破損 議員批1千多萬工程怎通過驗收

新竹市香山區茄苳步道工程啟用僅2週就落漆毀損，市議員林盈徹批1千多萬工程打水漂，市府怎通過驗收？(記者洪美秀攝)

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市香山區茄苳景觀步道2週前由復職回歸的市長高虹安剪綵啟用，但啟用2週就落漆破損，市議員林盈徹指出，該步道是高虹安任內規劃與施工和完工啟用，啟用僅短短2週，已有多位民眾在實際前往後失望而歸。他實地前往也發現該工程從施工品質、整體規劃到後續管理，都大有問題，1千多萬公帑蓋出這樣的工程，質疑工程偷工減料，更批這樣的工程怎通過驗收的？市府對此尚無回應。

林盈徹說，市府先前大力宣傳茄苳景觀步道完工啟用，但啟用僅2週就發生欄杆毀損、掉落等安全疑慮，雖部分設施已完成修復，但突顯工程驗收與品質把關失守，加上周邊環境缺乏完整整理與維護，泥土裸露、景觀破碎，這樣的公共空間品質，能讓人放心嗎？市民也傻眼並質疑，這真的是一條剛完工、耗資上千萬元的公共工程嗎？

此外，整個步道在交通與使用動線上，除停車空間與步道入口指引不清，動線設計更混亂，對首次到訪民眾很不友善，根本不知道如何抵達這條步道，市府未站在使用者角度做整體規劃，只是為完工就交差了事。像階梯標示線並未完整施作在每一階，且塗料顏色不均，未採用防滑材質；步道兩側堆放沙包卻存在高低落差，增加民眾踩空、跌倒風險。

他強調，民眾可以接受「小而美」的步道設計，但無法認同如此粗糙、欠缺安全考量與整體規劃的工程成果，這樣的呈現，只是再次暴露市府治理與工程管理能力的不足。尤其這條全長才200公尺的小型步道、總經費高達1510萬元，但做出來的品質相當糟，恐淪為「一次性工程」，高虹安只是來擺拍剪綵，但對工程後續維護及事前規劃都未站在市民及使用者立場，高虹安市府3年來能完工的亮眼工程寥寥無幾，連200公尺的小型工程也做得品質堪憂，更遑論還拋出蓋小巨蛋的口號，籲高虹安先把基礎工程做好，不要好大喜功做夢。

