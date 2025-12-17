竹市藍營何智勇備戰市長選舉 高虹安欲言又止「近期未關注他」

新竹市國民黨籍何智勇已備戰2026市長選舉，對此，即將復職回歸市政的高虹安欲言又止稱近期未關注到明年的選舉。(記者洪美秀攝)

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市長高虹安貪污罪二審判決大逆轉，原貪污罪撤銷，改判使公務員登載不實罪6個月，得易科罰金。而高虹安即將復職回歸新竹市府，高虹安今天在高院宣判後第一個參加的活動，心情顯得很好，也對媒體有問必答，有媒體問到竹市藍營中已有前發言人何智勇本週五(19日)要宣布參選明年市長，對明年是否會繼續藍白合，高虹安聽到名字，露出疑問表情說「他…？」，媒體接回是國民黨籍的，高虹安欲言又止回應，近期比較沒有關注到，但如果是明年選舉，她認為只要有對新竹有想服務及發展的，每一次的公民選舉，都是可以討論的機會。

高虹安說，近期比較沒有關注到明年2026的選舉情況，但如果有想要對新竹發展有想要服務，或者是有一些想法，她覺得在每次的公民選舉，都是一個非常好討論的機會，如果各界對竹市政有任何的一些好的想法，或實務上是可行的，她也會在她任內，盡全力完成。當然她也都會給予祝福，也歡迎所有對竹市發展有想法及想為民服務的候選人來參與。

國民黨籍清大兼任助理教授何智勇週五要宣布參選明年市長選舉，並在前交通部長葉匡時等人支持下，爭取藍營的提名，近期也透過舉辦城市沙龍講座及直播來宣講參選理念。何智勇曾參與本屆(第11屆)東區市議員選舉落選，目前是清大兼任助理教授，曾擔任國民黨前發言人角色。

