竹市藍營何智勇備戰市長選舉 高虹安欲言又止「近期未關注他」
〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市長高虹安貪污罪二審判決大逆轉，原貪污罪撤銷，改判使公務員登載不實罪6個月，得易科罰金。而高虹安即將復職回歸新竹市府，高虹安今天在高院宣判後第一個參加的活動，心情顯得很好，也對媒體有問必答，有媒體問到竹市藍營中已有前發言人何智勇本週五(19日)要宣布參選明年市長，對明年是否會繼續藍白合，高虹安聽到名字，露出疑問表情說「他…？」，媒體接回是國民黨籍的，高虹安欲言又止回應，近期比較沒有關注到，但如果是明年選舉，她認為只要有對新竹有想服務及發展的，每一次的公民選舉，都是可以討論的機會。
高虹安說，近期比較沒有關注到明年2026的選舉情況，但如果有想要對新竹發展有想要服務，或者是有一些想法，她覺得在每次的公民選舉，都是一個非常好討論的機會，如果各界對竹市政有任何的一些好的想法，或實務上是可行的，她也會在她任內，盡全力完成。當然她也都會給予祝福，也歡迎所有對竹市發展有想法及想為民服務的候選人來參與。
國民黨籍清大兼任助理教授何智勇週五要宣布參選明年市長選舉，並在前交通部長葉匡時等人支持下，爭取藍營的提名，近期也透過舉辦城市沙龍講座及直播來宣講參選理念。何智勇曾參與本屆(第11屆)東區市議員選舉落選，目前是清大兼任助理教授，曾擔任國民黨前發言人角色。
更多自由時報報導
「畫家法官」郭豫珍判高虹安貪污無罪 曾讓鄭文燦重回羈押庭
高虹安二審貪污無罪 周軒揭立法院函覆這句救了她
高虹安涉詐助理費二審逆轉將復職 石明謹：不知道該怎麼教警察了
3判例打臉高虹安貪污無罪 黃帝穎：明顯異常且雙標
其他人也在看
柯建銘喊「沒有不副署的空間」 林濁水嘆：議事熟稔第一
為杯葛在野黨強勢修《財劃法》，行政院15日召開記者會，行政院長卓榮泰宣布「決定不予副署本次修法」，此舉被外界質疑違反憲法。綠委總召柯建銘雖認為沒有不副署的空間，但未反駁其他人的觀點。民進黨大老林濁水直言，柯到底議事熟稔，憲政遊戲要玩到這荒唐的地步？中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 165
行政院拒副署！郭正亮示警藍白恐再有這一步
[NOWnews今日新聞]行政院長卓榮泰昨（15）日召開「捍衛憲政秩序」記者會，宣布不副署《財劃法》，強調必須以這種方式捍衛民主憲政，引發在野陣營抨擊。對此，前立委郭正亮直言，藍白接下來一定會砍國防等...今日新聞NOWNEWS ・ 23 小時前 ・ 119
卓榮泰不副署！林濁水：誰說中華民國是超級總統制 他還有一個太上總統
行政院長卓榮泰稱，《財劃法》修法版本不符中央施政需要，因此將不予副署與公布。國民黨團批評說，副署權成太上皇否決權，等同廢掉立法院的功能；前民進黨立委林濁水16日也語帶嘲諷、重砲抨擊，「誰說中華民國是超級總統制，他還有一個太上總統 - 行政院長！總統無權做的，由行政院長來！」中天新聞網 ・ 3 小時前 ・ 98
朝野陷入僵局？前行政院長「大仁哥」建議「這件事」一定有辦法解決
立法院藍白兩黨團從去年開始，以人數優勢通過多項爭議法案，行政院甚至已提出8次覆議也遭立院否決，讓朝野陷入僵局。前副總統、前行政院長陳建仁今（15）日下午到雲林受訪表示，一個自由民主法治的國家需要良性溝通，如果朝野能夠坐下來談，一定有辦法解決朝野僵局。自由時報 ・ 1 天前 ・ 247
傳烏克蘭獲類北約第5條款安保 川普：俄烏終戰協議接近達成
美國總統川普說，結束俄烏戰爭的協議，比以往任何時候都更接近達成。美國官員說，已經向烏克蘭提供強而有力、類似北約的安全保障。（戚海倫報導） 美歐與烏克蘭代表在德國柏林會晤後，美國總統川普說，我認為中廣新聞網 ・ 1 天前 ・ 36
來倒閣啊！卓榮泰不副署財劃法 Cheap揭政治盤算
行政院長卓榮泰15日宣布不副署財劃法，並認為立法院可以依憲法增修條文，對他提出倒閣、不信任投票制衡。臉書粉絲專頁「Cheap」發文分析倒閣的政治盤算，也掀起網友的套討論。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 69
高虹安涉貪二審判無罪！沈伯洋揭2關鍵：是立法院幫忙
政治中心／楊佩怡報導新竹市長高虹安因涉嫌在立委任內詐領處理費，一審遭判7年4個月；高院今（16）日二審判決大逆轉，貪污部分撤銷，改判《刑法》使公務人員登載不實罪輕判6個月、得易科罰金。對此，民進黨立委沈伯洋發文指出，看了高院的新聞稿後，內容寫道因為「立法院回覆高等法院」，說「助理費本來就是立法委員的」，所以沒有貪污問題；沈伯洋直言：「看來我刑法的書要改寫了」。民視 ・ 19 小時前 ・ 167
「停砍公教年金和助理費除罪本質不同！」他揭賴清德決一死戰目的：吾皇萬歲
立法院朝野大戰戰場擴大，11月14日三讀通過《財政收支劃分法》的（財劃法）原依程序最晚應於15日公告，但行政院長卓榮泰宣布不予副署，創下憲政首例；在簽文上批示「破壞財政永續」的總統賴清德則表示，立法院強行通過財劃法及反年金改革（停砍年金）法案，恐造成中央財政失衡、年金制度提早破產。對此，媒體人黃揚明15日深夜在臉書指出，在野個別的胡亂活該讓民進黨撿到槍，但自......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 47
力挺卓榮泰「不副署」謝長廷：在野不敢倒閣是沒信心得到人民支持
[Newtalk新聞] 國民黨和民眾黨聯手惡修財劃法、強推反年改，行政院提出覆議又遭藍白否決，府院15日宣布「不公布、不副署」來反制，綠營和台派支持者一片叫好，藍白陣營則批評毀憲獨裁。對此，曾任行政院長的總統府資政謝長廷透過臉書力挺行政院長卓榮泰，他並表示，不副署並沒有所謂「違憲」疑慮，反而能為當前政治僵局注入巨大能量！立法院可以提倒閣，讓卓榮泰下台。多數黨立委不敢提倒閣，就是對自己的柸葛言行沒有信心得到人民支持，擔心國會被解散再選會落選而已。 謝長廷16日在臉書發文寫道：「卓榮泰是太上皇？！『卓榮泰、太上皇、毀憲！罪人！』我在吃牛肉麵的小店，從右上角電視機傳來尖銳的聲音，嚇我一跳，卓院長是太上皇？那我這位前院長不就要升級為『無上皇』了！仔細一看，才知道是卓院長宣布拒絕副署財劃法等違憲法律，因而引來尖銳的質疑和批判。我一直認為最理想的政黨政治是『競爭與合作，壯大台灣』、比較差的是『對立與內耗，弱化國力』、最壞的是『杯葛與僵持，政府失能』。」 謝長廷指出：「目前台灣已經是最壞狀況，不僅危及國家安全，也影響對外談判的信用，但立法院是最高立法機關，要立什麼法律？通過或不通過什麼預算，似乎誰也新頭殼 ・ 4 小時前 ・ 340
柯建銘神預言？他搬出老柯「4字名言」酸爆
[NOWnews今日新聞]近來立法院通過《財劃法》修正草案等法案，行政院多次表明議案窒礙難行未果，總統賴清德邀請行政、立法與考試院長進行院際國政茶敘，而立法院長韓國瑜日前已表態不會出席，今（15）日的...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 32
反制閣揆「不副署」？！蔡正元批「違反鐵律」籲在野彈劾賴清德
[Newtalk新聞] 前國民黨立委蔡正元今天（15日）在臉書粉絲專頁發文，猛烈抨擊總統賴清德與行政院長卓榮泰「違反民主政治的兩條鐵律」，呼籲在野黨立即提出彈劾案，對抗政府無視立法院通過的法律及預算，捍衛台灣民主體制。延續近期立法院與行政院權力衝突，恐引發憲政風暴。 行政院長卓榮泰以立法院11月14日三讀通過財劃法修正案，侵害行政權、修法過程違反公開透明實質討論、施行將對國家發展造成無法回復的危害為由，宣布「依據憲法不予副署」。而蔡正元直指，賴清德與卓榮泰的作法，違反民主政治的核心原則，包括「只有民選合議制國會才能代表人民制訂法律及決定預算」，以及「不論國王、總統或總理，皆無權廢除、修改或無視國會通過的法律及預算」。蔡正元批評，此為「憲政風暴」，在野黨應以彈劾案為槓桿，發動輿論戰。 蔡正元表示，「彈劾總統案半數立委就可成立，成立後可對賴清德發出傳票到立法院受審；賴清德不來發動缺席審判，缺席審判後交付表決；三分之二才能通過，通不過沒關係，可以再提彈劾案，彈劾案不受次數限制」。但事實上，根據中華民國憲法增修條文第4條第7項規定，總統、副總統彈劾案須由立法院全體立法委員二分之一以上提議，並經新頭殼 ・ 1 天前 ・ 100
法界酸以大清為師 林濁水嘆荒唐至極
行政院長卓榮泰以「不副署」讓立法院三讀通過的法律失效，律師葉慶元引用1908年「大清欽定憲法大綱」，內文寫著「君上大權」，指經議院議決的法律若未奉詔命批准頒布者，不能見諸施行，諷刺「原來民進黨以大清為師啊！」前立委林濁水也感嘆，不副署是挑戰立法院、也挑戰總統，憲政遊戲已到荒唐地步。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 192
外媒爆川普緊急關稅有大漏洞 台灣42％商品躲過
美國總統川普今年4月在白宮玫瑰園宣布對幾乎所有國家祭出百年來最高幅度的緊急關稅，聲稱要修復「公平」貿易並拉抬經濟。然而8個月過去，政策卻出現巨大漏洞，逾半數美國進口商品成功避開這波關稅。中時財經即時 ・ 1 天前 ・ 95
翁曉玲瞎喊砍總統薪水！轟藍白癱瘓國政 陳培瑜嘆：我要把氣話吞回去
憲法法庭至今因人數不足、人選全遭國會否決而無法運作。國民黨立委翁曉玲稱「憲法法庭沒有被癱瘓」，她也批評，閣揆不副署、總統不公布法律「基本上就是瀆職」，若不做事本就要審查、刪減他們的薪水。民進黨立院黨團書記長陳培瑜今（17）日對此長嘆一口氣，坦言「我只是覺得要把很氣的話吞回去」，她隨後批評翁曉玲等在野立委才是尸位素餐、才是不認真上班，更進一步打算自肥成「千萬立委」。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 38
停砍公教年金三讀，賴清德喊最終全民買單：年改絕對不能走回頭路！國政茶會韓國瑜不出席？總統府回應
立法院週五（12/12）三讀通過「停砍公教年金」修法，退休金所得替代率全面回溯至2023年標準計算。總統賴清德晚間表示，「年改絕對不能、也不該走回頭路」。 賴清德強調，這次的立院通過的反改革修法，停止調降所得替代率，將使全民為這個修法，付出極其沉痛的代價，「我們也會做最大的努力，研議一切可能的作為，為一個可延續、公平、正義的年金制度繼續努力。」 賴清德也指出，若要維持退撫基金，政府需再額外撥補數千億元，大大加重政府的負擔，「最終也是要全民買單」，未來只會產生更多赤字。 而晚間總統府也對於韓國瑜不出席國政茶會一事表示，感到意外和不解。府方將持續了解實際原因，並誠摯期盼韓院長能與會，為國家憲政民主與國政穩健推動共同努力。今周刊 ・ 1 天前 ・ 89
憲政僵局！他提三步驟 不違憲也能處理法案
[NOWnews今日新聞]台灣陷入憲政僵局，行政院拍板「不副署或不執行」，硬性反制立法院通過的法案。旅美教授翁達瑞認為，這種以惡制惡的做法，最終將危害行政、立法、司法三權分立的平衡，真正問題在於立法院...今日新聞NOWNEWS ・ 12 小時前 ・ 29
影/卓榮泰不副署賴力挺！蔡正元獻策在野：對他提瀆職、內亂罪
行政院長卓榮泰15日宣布不副署《財劃法》，總統賴清德也表示支持，引起輿論譁然。前立委蔡正元認為，在野黨除了號召民眾上街，還要彈劾賴清德，以及告發卓榮泰「瀆職」、「內亂」。中天新聞網 ・ 15 小時前 ・ 10
行政院長擁一票否決權？藍委批：閣揆成立法院上級機關
行政院長卓榮泰針對立法院通過的《財劃法》不副署，引發憲政爭議。國民黨立委黃健豪在臉書發文批評，當賴清德與卓榮泰自以為是憲政守護者，決定不副署立院三讀及公布的法律案，又要立法院提出倒閣案做為救濟手段，本質上就是在嘲諷中華民國憲法，這個舉動開啟了中華民國行憲後，行政院長擁有法案否決權或選擇性執法的憲政先例，發生在行憲紀念日前夕，何其可悲。中天新聞網 ・ 3 小時前 ・ 9
卓榮泰不副署財劃法引憲政衝突 蔡正元建議立法院「對賴清德提彈劾案」
[FTNN新聞網]記者孫偉倫／台北報導行政院長卓榮泰今（15）日宣示將援引《憲法》第37條，不副署立法院三讀通過《財政收支劃分法》，亦即不會實施國民黨、民眾...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 6
高虹安涉貪改判無罪將回歸新竹市長 邱臣遠喊話內政部：儘快通過復職申請
新竹市長高虹安今（16）日二審逆轉貪污部分無罪，高虹安表示，將儘速完成復職程序；新竹市代理市長邱臣遠表示，期待高虹安能夠儘快復職，回到市府團隊跟大家一起繼續打拚，帶領市政穩定前行，也希望內政部能夠儘快通過復職申請。高虹安今日發布聲明表示，針對今日判決結果，高等法院合議庭已明確認定，她在相關案件中並無貪污不法，對此她尊重並感謝合議庭就事實所作出的判斷。至於判決......風傳媒 ・ 22 小時前 ・ 3