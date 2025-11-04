竹市藍營新主委：組織戰備推進選舉

國民黨主席鄭麗文公布各縣市黨部主委人選，新竹市由軍系黃國新黨部主委王志豪接任。王志豪上任後首度受訪，強調首要任務是「爭取向心、健全黨務」，以組織戰備為基礎推進選舉布局；至於基層黨員憂心民眾黨誠信等，他則認為應放下成見，一起為人民做事。

隨著2026大選逼近，新竹市作為藍白合示範區，各政黨布局備受關注。甫接任國民黨新竹市黨部新任主委的王志豪表示，「我是1個黨員，最重要的任務就是貫徹命令、服從黨中央的指揮。」

他強調，目前黨務整頓優先，未來依黨中央節奏推進，絕不躁進。談到藍白合，王志豪指出，國民黨是「理性、仁愛」的政黨，當然也不排除任何可能，只要能讓國家安全，社會安定、人民生活過的更好，都願意嘗試。

王志豪說，現在政府問題甚多，將國家陷於兵凶戰危，人人提心吊膽，招兵募兵不足，花那麼多公帑買武器、飛機軍備物資也沒到位。花蓮與南部天然災害，政府卻毫無作為，讓百姓感受到極大的無力感，應該為人民出來做一些事。

至於部分深藍基層黨員憂心民眾黨誠信、藍白合基礎不穩等問題，他則認為，不需要過度懷疑，政府施政讓人民焦慮，大家應該放下成見，一起為人民做事為重，相忍為國。

王志豪提到，藍白之間可在理念契合處尋求合作機制，將來是否共推共主、協調合作，都取決於黨中央指示，我們會貫徹命令、團結一致。他也重申，即使立場不同，各黨仍可保持友善互動，只要方向一致、理念相近，友善合作沒有問題。