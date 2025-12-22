竹市藍營認市長藍白合成定局 綠營仍在催生人選

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕前立委沈富雄同意名嘴黃暐瀚、郭正亮等人看法，評估新竹市如國民黨沒有市長戰將非常危險，對此說法，國民黨新竹市主委王志豪表示，藍白已有共識，下屆新竹市長人選將以現任執政者優先，也就是由高虹安競選連任已成藍白定局。

王志豪說，在大罷免後，藍白陣營都深刻體認到，唯有合作，才能勝選，不只是地方選舉如此，放眼2028總統大選，藍白更需緊密合作，才能有執政機會。

民進黨新竹市黨部主委施乃如表示，新竹市長提名權在黨中央的選對會，目前黨內要推出的人選，目前仍未確定，但她認為，黨中央與地方黨部一定會協調出最好的人選，迎戰現任市長高虹安。

施乃如表示，黨中央評估新竹市長選舉屬於艱困選區，她認為選對會應該會在農曆過年前公布新竹市長提名人，但最後仍須由黨中央決定時程。

