竹市藍白合定調？國民黨釋善意「現任優先」高虹安：先拜會「這2人」

記者羅欣怡／新竹報導

今（18日）復職的新竹市長高虹安，上午8時30分重返市政府，第一份簽的文件就是消防人員加給，跑的第一個公開行程是「消防形象月曆發表記者會」。被問到新竹市是否會是第一個「藍白合」的地方？是否會競選連任？高虹安語帶保留，表示要先拜會「這2人」後，才會有比較明確的方向。

國民黨昨（17日）晚間表示，新竹市長一定禮讓民眾黨，強調「現任優先」；除此外，民眾黨主席黃國昌也說高虹安代表在野陣營爭取連任，幾乎是確定的事情，究竟新竹市會不會延續「藍白合」，也是各界在觀察的重點。

高虹安說，復職後第一個簽下的公文，就是消防人員加給。（圖／記者羅欣怡攝影）

高虹安出席復職後首個公開行程，也被媒體問到這個問題，她表示，她會先回來在市府工作後，才會陸續再跟包含像是黃國昌主席、鄭麗文主席一一拜會與致意。

高虹安說，畢竟在停職期間也經過一次大罷免，現在也復職，其實非常地感謝國民黨和民眾黨，還有包含像2位主席，還有很多的同志們，大家其實在這段期間對她的支持，還有溫暖跟鼓勵。

高虹安表示要先拜會民眾黨以及國民黨兩位黨主席。（圖／記者羅欣怡攝影）

高虹安說，剛剛所提到的這一些後續規畫，她會先跟兩個黨的主席先拜會完成之後，會再有比較詳盡跟有決定來跟大家說明。

對於藍白合已有譜，民進黨新竹市黨部主委、議員施乃如表示，2026新竹市長選舉，地方和中央會推出最合適的人選，「新竹隊」會竭盡全力，團結爭取市民認同與支持。

