竹市藍白樂觀其成 綠稱尊重司法

新竹市長高虹安（二排右三）原本就受到藍白大力支持，被控貪汙罪二審獲撤銷後，藍白共主的地位更將無人能動搖。（本報資料照片）

新竹市長高虹安助理費貪瀆案，二審「逆轉勝」改判無罪，消息傳回地方，藍白陣營與綠營兩樣情。國民黨新竹市黨部主委王志豪說，漫長訴訟造成的痛苦屈辱難彌補，新竹市議會黨團總召陳慶齡直言，只要高虹安能選，中央、地方都會支持，顯示竹市藍白合已有共識。民眾黨新竹黨部榮譽主委、竹市議員李國璋說，後續藍白提名高競選連任應無太大意外。

民進黨新竹市黨部16日表示，無論高虹安二審改依公務員登載不實判刑6月，或日後三審定讞結果為何，尊重司法的立場不會改變。明年新竹市長選舉，相信地方與中央會推出最合適的人選，「新竹隊」會全力團結爭取市民支持。

藍營則對藍白合作更具信心。國民黨竹市黨部主委王志豪表示，勝選是最重要目標，藍白會密切協調合作；市議會黨團總召陳慶齡更直說，判決還高清白，新竹市是藍白合的示範地，只要高能選，「我們都是非常樂見，也願意來支持，地方、中央都是相同想法。」

至於潛在對手方面，已掛出參選市長看板的國民黨前發言人何志勇說，他同情高這麼多個月以來的委屈和壓力，更敬佩高的勇氣，相信藍白只能持續合作與努力，他將於本周五正式宣布參選。另也被點名可能參選市長的藍委鄭正鈐說，很高興看到一路並肩作戰的夥伴高虹安走過風雨，至於下屆市長選舉，就看藍白協商機制如何協調。

綠營被點名可能參選下屆市長的陽明交大特聘教授林志潔說，高除貪汙案，還有誣告案，將來仍要花許多心力處理訴訟，新竹需要清廉有治理能力的首長，希望市政不要再空轉。