竹市表揚保健業務績優單位 攜手醫療夥伴打造「醫衛典範之城」

竹市府十日下午舉辦「醫起衛你、榮耀醫刻一一四年度保健業務績優單位頒獎典禮」，由代理市長邱臣遠出席頒發十一項獎項，近七十家績優單位獲得表揚。(記者曾芳蘭攝)

記者曾芳蘭／竹市報導

為了感謝並肯定新竹市醫療院所與公衛團隊、過去一年攜手新竹市政府推動健康促進、及疾病預防的貢獻，新竹市政府十日下午舉辦「醫起衛你、榮耀醫刻一百一十四年度保健業務績優單位頒獎典禮」，由代理市長邱臣遠出席頒發十一項獎項，計有近七十家績優單位獲得表揚，感謝所有第一線醫療與公衛夥伴在健康促進及防疫工作上的辛勞與付出。

衛生局表示，今年共頒發十一個獎項，包含成人健檢、整合性健康篩檢、大腸癌篩檢、代謝症候群防治、周產期高風險孕產婦關懷、祝你好孕補助、學齡前兒童口腔檢查及長者全口活動假牙裝置、長者整合性功能評估、二代戒菸、轉介戒菸、無菸環境推動及健康促進等。其中、國泰醫院在醫院組表現突出，於「二代戒菸」及「長者整合性功能評估」兩項目中皆勇奪第一，成績亮眼。

衛生局指出，診所組部分，安慎診所與億安診所雙雙奪下兩項第一，成為此次典禮焦點。安慎診所在「成人健檢」及「轉介戒菸」項目中表現亮眼，以穩健的基層實力深耕社區、貼近民眾需求；億安診所則於「代謝症候群計畫」及「二代戒菸」兩項目中勇奪第一，展現基層醫療在健康促進與疾病預防上的成果與效率。

衛生局說明，今年主題「醫起衛你 榮耀醫刻」象徵市府與醫療夥伴齊心同行，以專業與熱忱共同守護市民健康。在幼兒階段，市府結合多家醫療院所推動校園巡迴牙齒健檢，讓上萬名孩童受惠，從小建立良好口腔保健觀念。同時也攜手三家合作院所推動「周產期高風險孕產婦（兒）追蹤關懷計畫」，積極守護弱勢母嬰健康，協助孕婦規律產檢並提升孕產健康識能。今年截至十月已成功收案二百六十二人，陪伴每位準媽媽安心迎接新生命。

此外，在「祝你好孕補助計畫」中，除延續凍卵補助外，今年更推出「中醫助孕調理補助」及「婚後孕前健檢補助」，讓備孕照護服務更臻完善，陪伴每一個家庭安心迎接新生命。

衛生局進一步說明，在成年階段，市府透過成人健康檢查及代謝症候群防治計畫，自今年一至八月已協助一萬三千零五名市民及早掌握健康警訊、遠離慢性疾病。

衛生局提到，在長者照護方面，市府持續推動全口活動假牙補助與免費健康檢查，並規劃於明(一一五)年度擴大服務名額，期望嘉惠更多長輩。這一系列政策與成果，充分展現市府與醫療院所齊心合作、用心守護市民健康的決心與努力。