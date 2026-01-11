竹市表揚優良公車駕駛 打造友善大眾運輸環境

新竹市長高虹安表揚年度優良駕駛，分別為苗栗客運羅少芃(右三)及新竹客運夏俊賢(左一)，肯定兩位長期堅守崗位、以專業與熱忱守護市民行的安全。(圖由新竹市政府提供)

記者曾芳蘭／竹市報導

為傾聽公車司機心聲、貼近第一線需求，並全面提升公共運輸服務品質，新竹市長高虹安表揚年度優良駕駛，分別為苗栗客運羅少芃及新竹客運夏俊賢，肯定兩位長期堅守崗位、以專業與熱忱守護市民行的安全；同時也特別頒發感謝狀予已故駕駛黃?懿先生之家屬，表達市府對其無私奉獻與付出的深切感念。

高虹安表示，市府每年持續舉辦司機座談會，目的在於傾聽客運業者與第一線司機的實務經驗與心聲，獲獎的羅少芃及夏俊賢兩位駕駛，長年保持零事故紀錄，並以穩定、細心的服務品質，成為市區公車駕駛的最佳典範；不幸因病辭世的黃(明玉)懿先生，生前始終敬業樂群、堅守第一線崗位，在103年間執勤時，曾發現女高中生於公車上遭遇性騷擾，立即挺身而出保護乘客，並協助警方即時處理，展現高度的正義感與勇氣，深獲市民肯定，黃先生一生將心力奉獻於公共運輸服務，守護乘客安全，雖已辭世，仍以感謝狀追念表達其對新竹市的貢獻與典範精神。

新竹客運表示，近年來明顯感受到新竹市交通環境的改善，有效降低駕駛長期在行車過程中所承受的交通壓力；其中，近期實施的「學府路時段性禁止停車」措施，更成功提升道路通行與公車行駛效率，整體交通動線明顯順暢，對第一線駕駛助益良多。

交通處長倪茂榮表示，去(一一四)年市府已經完成了二十七座候車亭的建置，有效改善香山地區及校園周邊的候車環境，並同步啟用八十四座智慧站牌，提供即時到站資訊，提升民眾搭乘公共運輸的便利性。此外，市府也將北新竹後站大客車停車場調整為公車調度站，規劃十二個公車停車格，供業者進行彈性調度使用，強化整體營運效率。

倪茂榮指出，在營運與人力穩定方面，市府已將公車合理營運成本調高至每公里五十五點八一九元（原為五十四點四零八元），並將司機薪資補貼由每人每月五千元提高至一萬元，期盼藉此穩定駕駛人力，確保市區公車正常營運。同時，此次優良駕駛表揚活動，個人獎金亦由五千元提升至一萬元，肯定駕駛夥伴長期以來以貼心服務，為市民營造安全、舒適的乘車環境。