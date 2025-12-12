守護海洋環境你我有責！新竹市有一群漁民、潛水客、學生，在新竹市環保局號召下組成海洋巡守隊，至今邁入第九個年頭，除清理海洋廢棄物外，也擔負第一線海洋環境守護的重責大任，為感謝這群在地海洋英雄，環保局昨（十二）日舉辦「一一四年度海洋環境管理績優人員頒獎暨海洋環境管理業務交流會」，由秘書長張治祥代表頒獎表揚環保艦隊績優船主共二十二位、廢棄漁網回收績優漁民共八位，感謝海洋巡守隊員無私奉獻，守護海洋生態環境，讓竹市朝向宜居永續的環保城市邁進。

新竹代理市長邱臣遠昨日表示，市府持續推動市長高虹安「宜居永續」政策，竹市一直都是全國海洋污染防治的模範生，守護水環境表現亮眼，屢獲海洋委員會海洋保育署考核佳績，包括海洋環境管理考核「特優」五連霸，以及「一一四年績優環保艦隊遴選」最佳艦隊大滿貫獎項，提名十人全數獲得「優等獎及守護獎」。感謝香山少年水環境巡守隊、環保艦隊，以及在海底默默付出的海底撈巡守隊的努力，公私協力守護海洋環境、珍惜地球資源，一起打造美麗的海洋環境與沙灘海景，為竹市提供幸福美好的環境。