竹市表揚環保績優人員 邱臣遠感謝環保英雄發揚永續精神
記者曾芳蘭／竹市報導
新竹市政府六日在市府大禮堂舉辦「一一四年度新竹市環保績優單位、人員表揚典禮」，共表揚十四類、共有一百五十三個單位及個人受獎，包括一0八個單位與四十五位個人，皆是在環境保護領域表現卓越的環保英雄。代理市長邱臣遠表示，每位獲獎者都是城市永續的重要力量，感謝長期默默付出，讓新竹市在推動環境保護與淨零綠生活的道路上穩步前行。
邱臣遠表示，受獎單位與人員透過社區環境維護、資源回收、水環境巡守、淨灘行動、綠色採購及環境教育等多元形式，讓永續精神在竹市持續發光，使城市朝向更美好、具韌性的未來穩健前行。
環保局說明，此次受表揚的單位及人員涵蓋里長、學校、企業、志工隊及民間團體，長期在街道、校園、社區、海岸線或各工作場域，投入垃圾減量、美化市容、環境教育推廣及自然生態守護等環保項目，展現高度使命感與參與熱忱。將永續理念融入校園與社區環境教育，不僅讓孩子從小建立正確環境價值觀，也讓市民能在日常生活中累積永續行動力，使永續成為竹市共同的市民素養。
環保局補充，市府透過公私協力，為環境永續共盡心力，成果亮眼。在團體部分，一一三年市府輔導民間企業團體，「綠色採購」總金額達二十億元，展現綠色行動力。在個人方面，市府推動「風城資源回收站」，幫助海濱里彭先生成功建立新的生活節奏，透過參與協助社區資源回收的過程中，獲得成就感與使命感，他感謝政府與社區的支持，並以實際行動展現對環保的投入，成為風城資源回收站正向力量的代表之一。
環保局再次感謝所有「環保英雄」的辛勞奉獻，市府將持續推動更多與市民共好的政策，為城市環境帶來正向且深遠的影響，期待透過公私協力，持續打造更加宜居、安全且具永續韌性的幸福城市，並鼓勵市民一同實踐淨零綠生活。
