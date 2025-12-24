竹市表揚績優長照人員 肯定長照夥伴付出
為感謝長照服務夥伴對失智失能者及其家庭的長期付出，新竹市政府23日在市府大禮堂舉辦「溫暖隨行 感謝有您—114年新竹市績優長照服務人員暨長照服務單位表揚頒獎典禮」，藉此表揚在長照服務領域中表現卓越並深受服務對象肯定的長照人員與機構。市長高虹安親自出席頒發21位績優長照服務人員及29家機構，並感謝受獎人員及機構，長期協助失智失能者及其家庭在社區中實現在地安老的重要貢獻，向所有長照夥伴表達誠摯感謝。
長期照顧管理中心主任陳淑惠表示，竹市自去(113)年首度辦理績優長照服務人員暨服務單位表揚活動，獲得熱烈回響。今年續辦第二屆，並將持續透過表揚制度，肯定第一線長照服務人員的專業付出與服務價值。今年度經多面向評選，共有21位績優長照服務人員及29家長照服務單位獲得表揚，皆為竹市長照體系中最堅強且溫暖的後盾。目前全市已有200餘家長照服務單位，服務超過7,000個家庭，提供即時且多元的照顧支持。
其中，獲獎的居家服務員陳小姐表示，目前正服務一位獨居且為視障的長輩，對方隨著年齡漸長，外出購物及就醫取藥日益困難。但透過長照服務介入，定期協助其家務整理、陪同採買生活用品及就醫，使長輩得以持續獨立生活，心情上也逐漸變得開朗，願意與鄰里互動。陳小姐說，看見長輩安心的笑容，是她持續投入長照工作的最大動力，並深刻感受到長照服務不僅照顧長輩，也療癒了服務人員的內心。
