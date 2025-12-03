竹市表揚15名跨專業服務英雄 蔡梅麗服務44年獲頒「終身成就獎」

竹市府三日舉辦「第四屆身心障礙跨專業服務績優人員」表揚大會，共有十五名專業人員獲獎，其中獲頒「終身成就獎」的蔡梅麗，投入身障服務領域四十四年，貢獻良多。(記者曾芳蘭攝)

記者曾芳蘭／竹市報導

響應十二月三日國際身心障礙者日，新竹市政府三日舉辦「第四屆身心障礙跨專業服務績優人員」表揚大會，共有十五名專業人員獲獎，其中獲頒「終身成就獎」的蔡梅麗女士，投入身障服務領域四十四年，貢獻良多。

代理市長邱臣遠頒獎並感謝所有得獎者在第一線以高度專業、耐心及溫暖陪伴，成為身障朋友最堅實的後盾，也期盼能鼓勵更多人才投入，共同打造真正平權、溫暖的城市。

社會處表示，今年的表揚活動以「城市共感 有你同行」為主題，設立六大類別獎項，包括服務績優獎（社政類、非社政類）、資深敬業獎、創新服務獎、超級外援獎及終身成就獎，特別納入「跨界」精神，肯定不同領域共同推動身障者權益的跨專業人員。其中，「超級外援獎」聚焦於長期在專業上支持社福單位的隱形英雄，讓社會大眾了解，身心障礙服務是一項高度整合的跨專業工作，需仰賴各界持續投入才能臻於完善。

廣告 廣告

社會處指出，本屆獲頒「終身成就獎」的蔡梅麗女士，自民國七十年投入身障服務領域，對提升身障者社區服務、促進就業、創新工作、社會參與、推動融合及平權，貢獻良多。四十四年來，她服務的熱誠與初心始終不變，陪伴許多家長走過照顧壓力與生命低谷。曾有案家動容表示：「梅麗像是一位活菩薩，不只救了我的孩子，也救了我。」蔡女士以自己的黃金歲月與心力，全心全意投入身心障礙者服務，榮獲「終身成就獎」可謂實至名歸。

終身成就獎得主蔡梅麗表示，只要服務對象能因為自己的努力而多往前一步，所有付出就都變得值得。服務歷程不僅改變了她的人生，也讓她的精神愈加充實而富足。她也常向身邊的人分享：「這是一份既迷人又有意義的工作，我真心希望有更多人能與我一起走在助人的道路上。」