竹市西門、水源國小國際學伴相見歡 打造迷你智慧聯合國

竹市西門國小與水源國小近日舉行「ICL國際學伴相見歡」實體交流活動，兩校師生熱情迎接來自美國、日本、芬蘭、奧地利、澳洲等國際學伴。(圖由新竹市政府提供)

記者曾芳蘭／竹市報導

新竹市西門國小與水源國小近日舉行「ICL國際學伴相見歡」實體交流活動，兩校師生熱情迎接來自美國、日本、芬蘭、奧地利、以色列及澳洲等國際學伴，將平時在線上進行的跨國視訊交流，延伸到充滿歡笑與溫暖的實體互動。教育處表示，水源國小以悠揚的國樂演奏展現本土文化魅力，西門國小則透過「松果彩繪」凝聚合作情誼，讓校園瞬間化身為充滿活力與文化火花的「迷你聯合國」，為孩子們的心中種下國際友誼的種子。

西門國小校長許慶恭指出，學校四年級的孩子們每週五下午都透過線上視訊與學伴交流，培養深厚的情感，這次「相見歡」是將虛擬友誼轉化為實體感動的關鍵時刻。西門國小的孩子們以充滿活力的舞蹈(Soda Pop)點燃現場氣氛，表達對遠道而來朋友的熱烈歡迎。最令人動容的是「松果彩繪」活動，讓大學伴和小學伴們「大手牽小手」，合作完成獨一無二的「可愛小鳥的家」，這種動手做的體驗，不僅考驗了跨語言溝通能力，更在合作過程中建立了默契與信任。

許慶恭校長強調，孩子們從中學到的不僅是英語詞彙，更是跨文化的尊重、同理心和團隊合作精神，這些珍貴的回憶和經驗將激發他們對國際交流的興趣，實現「與世界更靠近」的學習目標。

水源國小校長陳桂里說明，為了讓國際學伴們體驗最具台灣特色的在地文化，學校精心安排水源特色「國樂演奏」作為開場。悠揚的國樂旋律吸引來自日本、美國、奧地利、芬蘭等學伴的目光，成功展現了中華文化的獨特魅力，同時也讓國際學伴「零距離體驗」國樂樂器，在水源同學的指導下，親手試奏二胡、琵琶等樂器，瞬間拉近了距離。

陳桂里說，這次交流活動不僅成功地將「世界帶進水源」，讓孩子們親身感受到多元文化的衝擊與融合，也讓水源國小的在地特色「分享給了世界」，是雙向文化交流最美好的展現。