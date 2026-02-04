竹市計程車春節運價每趟加收3成 2／13起連10天實施

新竹市計程車民國115年農曆春節運價加成計費期間，將自2月13日至2月22日（大年初六）共計10天，運價按原規定收費方式加收3成。（本報資料照片／陳育賢新竹傳真）

新竹市計程車民國115年農曆春節運價調整方案，確定將比照114年農曆春節期間實施標準，加成計費期間自2月13日至2月22日（大年初六）共計10天，運價按原規定收費方式加收3成。

為體恤計程車駕駛於春節期間載客的辛勞，且為避免業者於春節期間向乘客隨意加價喊價之可能，造成乘客權益受損並產生糾紛，相關單位在本月16日研商115年農曆春節計程車運價調整相關事宜，並決議比照114年春節期間實施方案，自2月13日零時起至2月22日（大年初六）24時止，共計10天，運價按原規定收費方式加收3成。

為提醒乘客春節期間搭乘計程車之收費加價措施，此次也特別印製中、英、日3國語言的收費說明，供計程車駕駛掛至於車廂後座，協助乘客了解春節加成措施。

