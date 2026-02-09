竹市警啟動「酒駕零容忍」專案 確保市民交通安全

警方防制酒後駕車違規違法行為，確保市民交通安全。





新竹市警察局在立冬節氣起至次年春節期間，將列為防制酒後駕工作重點，藉由提高見警率，防制酒後駕車的違規違法行為，確保市民交通安全。並以執法取締與宣導推廣並重，落實「酒駕零容忍」的全民觀念。

市長高虹安強調，酒後駕車是危害公共安全之首，冬季及年節期間常是酒後駕車的高風險期，警方將透過強力執法及多方宣導，消弭酒後駕車的違法行為，也呼籲提醒民眾參加餐敘前，務必事先規劃返家方式，如指定駕駛、搭乘計程車及大眾交通運輸工具，或使用代駕服務，酒駕不僅將自身置於高度風險之中，更嚴重影響其他用路人的安危，切勿因一時貪圖方便而釀成憾事。

廣告 廣告

執法取締與宣導推廣並重，落實「酒駕零容忍」的全民觀念。

每年年節期間國人辦理尾牙春酒邀宴較多，且適逢春節民俗節慶，民眾常飲酒助興，若酒後上路，駕駛人注意力將嚴重下降，致使肇事風險將大幅增加。警察局長陳源輝表示，執法不是以開單取締為目的，而是為了降低肇事的風險，讓「用路人」擁有更安全交通環境，強調駕駛人切勿存有冒險或僥倖心態，務必拒絕酒駕，期盼透過「員警重點執法」及「市民同時守法」合作下，讓自己與家人及其他用路人都能快樂過年、平安回家。

警察局補充，經統計分析去(114)年酒後駕車死傷事故（A1類與A2類）交通事故案件為95件127人，與前(113)年同期（116件145人）比較，減少21件18人，顯示在持續性的執法與宣導下，防制酒後駕車事故已具有成效，但仍有部分駕駛人存僥倖心理、未能落實酒後不駕車的觀念，警方也特別在春節前的重點防制時期，在易酒後肇事及多處飲酒場所實施強化執法及實地宣導，藉由提高見警率，防制酒後駕車的違規違法行為，確保市民交通安全。



更多新聞推薦

● 宜蘭羅東鐵路高架化全長15.85公里 卓榮泰：501億工程拚農曆年前定案