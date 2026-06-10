竹市警守護兒少安全 深入校園深化性剝削及性騷擾防治觀念

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新竹市警察局婦幼警察隊大庄國小辦理兒少性剝削及性騷擾防治宣導。





新竹市警察局婦幼警察隊10日前往大庄國小辦理兒少性剝削及性騷擾防治宣導，內容精準聚焦兒少接觸網路世界交友主題，透過實際案例說明不法分子常利用遊戲平台、社群軟體或通訊軟體接近兒少，進而要求提供個人資料、照片甚至私密影像。提醒學生建立「不拍攝、不傳送、不持有、不轉傳」等私密性影像觀念，並強調網路上的一時好奇或衝動行為，都可能造成難以挽回的後果。

性騷擾防治課程中，以淺顯易懂的方式向學生說明身體自主權及身體界線的重要性，引導學生思考哪些行為會讓人感到不舒服或受到冒犯，並教導面對不當接觸或言語騷擾時，應勇敢表達拒絕、迅速離開現場，並立即向師長、家長或可信任的大人尋求協助。現場學生專注聆聽、踴躍舉手發言，面對情境提問時紛紛分享自己的想法與應對方式，互動氣氛熱絡。

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新竹市長高虹安表示，兒少安全是市府施政的重要核心，面對日益複雜的網路環境與新興犯罪手法，更需要透過教育扎根，讓孩子從小建立正確的法治觀念及自我保護意識。市府將持續整合教育、警政及社會資源，攜手學校與家庭，共同守護兒少健康成長。

警察局局長陳源輝指出，預防勝於治療，兒少保護工作需要家庭、學校及社會共同參與。警方將持續深入校園辦理婦幼安全宣導，透過貼近學生生活的方式傳遞正確觀念，讓每位孩子都能在安全、安心的環境中快樂學習與成長。

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