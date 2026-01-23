竹市警局全方位維安 守護市民小確幸





新竹市政府將於24日發放5,000元消費金，市長高虹安高度重視細節，特別指派副市長邱臣遠前往警察局及各區公所視察現金清點與作業流程。為讓市民在春節前夕共享市政成果，邱副市長22日針對現金清點順序及作業動線提出指導，要求區公所立即精進，確保萬無一失。

邱副市長深入視察現金清點、分裝及後續發放之模擬作業，發現部分動線規劃仍有重疊風險，隨即要求區公所現金清點順序應更加標準化。邱副市長強調：「細節決定成敗，各區公所須立即改善作業流程，給市民最順暢的領取體驗」。

警察局局長陳源輝表示，為確保發放當日治安平穩，當日發放處所動員警、民力逾700人，各發放所以最高規格維安佈署，從當日7時起執行環境安檢，並於發放現金時全程安維，建構「點、線、面」全方位防護網，確保市民「領取順心、回家安心」。

消費金涉及實體金流，警察局已特別強化「防搶、防竊、反詐騙」機制，針對消費金運送路途，採「警力全程戒護」，由持槍員警全程隨行；並針對發放處所及周邊熱點實施複式巡邏；在消費金發放的不實訊息及識詐方面，將持續在各集會場合宣導，阻斷假冒公務員或假檢警的詐騙契機。



