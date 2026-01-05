竹市警巨城活逮馬國車手集團 5車手全羈押

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹市警方日前偵辦發現，詐欺集團吸收外籍人士當車手越來越多，第一分局於偵辦提領車手案時，鎖定馬來西亞籍人士為主車手集團；該集團在馬國以「高薪打工」為餌吸收成員，並利用觀光簽證入境遂行詐騙，且刻意挑巨城人潮眾多處所交款方便逃逸，但仍遭警方逮捕，全案移送新竹地檢署偵辦。

警方表示，該集團短期內累計提領高達數百萬元，平日流竄於全台旅社，企圖利用短期居留及無固定住所之特性規避查緝，增加警方偵辦難度。針對本案，警方運用大數據科技分析，鎖定詐欺提領熱點與高風險時段，識破嫌犯刻意挑選人潮眾多商場作為掩護犯罪模式。

全案在蒐集相關事證後，報請新竹地檢署指揮偵辦。經專案小組佈署伏擊，順利在巨城前緝獲馬來西亞籍車手現行犯，並循線追查出潛伏於旅社及企圖搭機出境之共犯共5人，新竹地方法院裁定全數羈押禁見，有效防堵犯嫌潛逃出國，並保障受害民眾後續司法求償權益。

據統計，竹市上月全市受理詐欺案共355件，財損金額約2億元，與去年同期相比，受理件數下降8.5%，財損金額更減少44.18%。去年度詐騙案件數及財損金額，與113年度相比更分別減少10.48%及27.85%，整體趨勢顯著下降。竹市警局在執行去年第4次「全國同步打詐專案行動」中共計偵破22件詐欺集團案、緝獲嫌犯 120人，並查扣不法所得逾5100萬元。

警方表示，近期詐騙手法結合時事，出現假「普發現金」的詐騙案，詐騙集團假冒165專線人員，謊稱民眾證件遭盜辦門號，作為發送「普發現金」假簡訊使用，進而以涉及洗錢防制法需監管帳戶為由，利用民眾恐慌心理騙取帳戶，將存款盜領一空。

竹市訂於1月下旬啟動全市實體現金發放作業，讓市民在農曆年前順利領取5000元消費金，呼籲民眾若接到關於「普發現金」的可疑來電或簡訊，切勿理會，務必牢記「一聽、二掛、三查證」原則，並可利用「165打詐儀錶板」查詢最新詐騙手法，共同守護財產安全。

