竹市警強化毒駕查緝 守護用路人安全
警政署通令全國警察機關20日起全面啟用唾液毒品快篩試劑取締毒駕，新竹市警察局首日於22時許，執行路檢盤查勤務，在新竹市經國路一段攔檢蔡姓駕駛，發現其全身散發毒品氣味，當場實施檢測呈卡西酮類陽性，當場禁止其駕駛，移置保管車輛並舉發製單。
以往要判定駕駛人有無施用毒品後駕車，須以尿液或血液採驗，未能如酒測器即時檢測，即早發現毒駕情事。政府為防制毒駕事件造成社會公安重大危害，積極推動「唾液毒品快篩試劑」投入執法。該試劑具有即時、高效與準確等特點，讓警察同仁在執行路檢盤查取締毒駕事件時，能迅速得知檢測結果，如呈陽性時可依違反道路交通管理處罰條例毒駕製單舉發並移置保管車輛，即時採取「人車分離」，避免駕駛持續危害用路人安全。
新竹市警察局表示，唾液毒品快篩試劑投入執法後，讓毒駕行為無所遁形，未來駕駛人若經唾液快篩呈陽性反應，將重罰3萬元至12萬元，並吊扣駕照1至2年；若拒絕檢測，罰鍰更將高達18萬元，並吊銷駕照，且仍會追究公共危險罪與毒品等刑責。
新竹市警察局長許頌嘉呼籲，施用毒品殘害一生，毒駕上路更是全民公敵，害已害人！毒品唾液快篩全面上路，警方將以最高強度執法，請民眾務必配合檢測，守護自已，也守護每一位用路人。
※【台灣好新聞】提醒您：
少一份毒品，多一分健康；吸毒一時，終身危害。
※ 戒毒諮詢專線：0800-770-885(0800-請請您-幫幫我)
※ 安心專線：1925(依舊愛我)
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995
