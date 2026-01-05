竹市警打詐績效獲全國丙組冠軍 破獲外籍車手集團守護市民荷包

新竹市近年積極推動的各項防詐措施與精準攔阻機制已逐步發揮實質成效，有效守護市民財產安全。(圖由新竹市警察局提供)

記者曾芳蘭／竹市報導

新竹市警察局五日公布一一四年十二月份詐欺案件的受理現況，據統計，十二月全市受理的詐欺案共三百五十五件，財損金額約新臺幣二億零八十二萬元，與去年同期相比，受理件數下降百分之八點五，財損金額更大幅減少百分之四十四點一八，另統計、一一四年度的詐騙案件數及財損金額，與一一三年度相比、更分別減少十點四八及二十七點八五，整體趨勢顯著下降，顯證竹市近年積極推動的各項防詐措施與精準攔阻機制已逐步發揮實質成效，有效守護市民財產安全。

廣告 廣告

此外，新竹市警察局在執行一一四年第四次「全國同步打詐專案行動」中表現卓越，榮獲丙組第一名之佳績。專案期間，縣警局發揮強大偵查能量，共計偵破二十二件詐欺集團案、緝獲嫌犯一百二十人，並查扣不法所得逾五千一百萬元。

近期警方偵辦發現，詐欺集團呈現吸收外籍人士之趨勢，第一分局於偵辦提領車手案時，鎖定一以馬來西亞籍人士為主之車手集團；該集團在馬國以「高薪打工」為餌吸收成員，並利用觀光簽證入境遂行詐騙，短期內累計提領數額高達數百萬元，該集團流竄於全台旅社，企圖利用短期居留及無固定住所之特性規避查緝，增加警方偵辦難度。

針對本案，縣警局運用大數據科技分析，精確鎖定詐欺提領熱點與高風險時段，成功瓦解嫌犯刻意挑選人潮眾多商場作為掩護之犯罪模式。該案在蒐集相關事證後，立即報請新竹地檢署指揮偵辦。經專案小組佈署伏擊，順利緝獲馬來西亞籍車手現行犯，並循線追查出潛伏於旅社及企圖搭機出境之共犯五人，新竹地方法院裁定全數羈押禁見，有效防堵犯嫌潛逃出國，並保障受害民眾後續司法求償權益。

新竹市警察局長許頌嘉指出，竹市訂於一月下旬啟動全市實體現金發放作業，讓市民在農曆年前順利領取五千元消費金，呼籲民眾若接到關於「普發現金」的可疑來電或簡訊，切勿理會，務必牢記「一聽、二掛、三查證」原則，並可利用「一六五打詐儀錶板」查詢最新詐騙手法，共同守護財產安全。