「竹市警政建設再升級」交通警察隊新辦公廳舍落成

【警政時報 張家燁／新竹報導】新竹市警察局交通警察隊新建辦公廳舍於今（22）日舉行落成啟用典禮，新竹市長高虹安親自出席，感謝各級民代、地方里長，以及建築師、營造團隊與警察局同仁通力合作，促成本案如期如質完成。高市長表示，新建廳舍有效改善交通警察隊長期辦公空間不足問題，全面提升員警辦公品質與執勤效能，是竹市推動交通安全與警政建設的重要里程碑。

高市長指出，交通警察隊肩負維護城市交通秩序與用路安全的重責大任，過去與北門派出所合署辦公，廳舍面積僅約1,677平方公尺，卻需容納逾140名員警，空間狹隘且警民洽公動線重疊，影響執勤與服務效率，此次新建交通警察大樓完工啟用後，不僅有效解決空間不足問題，也提供更完善、友善的洽公環境，同步優化警政服務流程，提升整體交通管理與執勤效能，讓市民洽公更加便利。

新竹市警察局交通警察隊新建辦公廳舍外觀，新大樓採綠建築設計，兼顧節能減碳與實用機能，全面提升交通執勤與警政服務效能。（圖/記者張家燁翻攝）

警察局長許頌嘉表示，經審慎評估業務特性、地理位置與勤務動線後，決定維持交安組原駐地，改由婦幼警察隊進駐新建交通警察大樓，提供更完善、舒適的辦公空間，強化婦幼安全保護能量，本案總工程經費逾1億5,865萬元，新建大樓規劃地下1層、地上6層，採綠建築標準設計，兼顧節能減碳與建築美學，未來將促進警政資源整合，實踐「風城交安新里程」的施政目標。

