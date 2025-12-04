竹市議員林慈愛、鄭慶欽 宣布退出議會新聯線政團

（中央社記者郭宣彣新竹市4日電）無黨籍新竹市議員林慈愛、鄭慶欽今天宣布退出竹市議會新聯線政團，新聯線政團總召、民眾黨竹市議員李國璋今天說，若因選舉或個人考量做出決定，政團予以尊重。

新竹市議會新聯線政團成立於2023年，由民眾黨與無黨籍等議員組成，為藍、綠之外的第三勢力，林慈愛、鄭慶欽今天宣布退出新聯線政團，但依規定政團要由7名以上議員合組，若人數未達門檻，新聯線政團將面臨解散。

林慈愛今天接受媒體訪問表示，加入新聯線政團初衷是盼在議會提供更多元聲音，但幾年下來與新聯線理念上有些差異，加上明年選舉將至，希望走自己的路。

鄭慶欽說，階段性任務已完成，未來將回到無黨身分，專注選民服務，而明年選舉在即，各政黨均已積極布局，不願再被新聯線政團立場綁住。

李國璋接受中央社記者訪問表示，新聯線政團成員背景屬性不同，面對選舉壓力，各自發展是正常現象，不會因此否定過去的合作基礎。

對於新聯線政團未來走向，李國璋說，或許將暫時解散，但議會的提案、連署或各項審查程序都將照常進行，不受人數更動影響，不代表合作關係終止；不過市府與議會間溝通仍會維持順暢，不受新聯線政團存廢而改變。（編輯：方沛清）1141204