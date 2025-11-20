竹市議員籲輕軌納香山 邱臣遠：列後續評估選項

（中央社記者魯鋼駿新竹市20日電）民進黨新竹市議員林盈徹今天在議會總質詢時，將手繪的「香山版」輕軌地圖贈給代理市長邱臣遠，盼市府能將新竹輕軌延伸至香山區。邱臣遠說，將廣納民意，香山區會列入後續評估選項。

林盈徹指出，原先規劃大新竹輕軌建設主要目的在於因應新竹科學園區從業人員的交通需求，並紓解新竹市尖峰時段的公路壅塞，但所有路線皆未進入幅員廣大的香山區。

林盈徹直言，香山區同樣鄰近新竹、苗栗縣的竹南科學園區，居民有通勤、通學需求，尖峰時段國道交通經常性堵塞，但相較於苗栗竹南、頭份地區發展，香山區的大眾運輸建設相對停滯。

廣告 廣告

林盈徹送上手繪「香山版新竹輕軌地圖」給邱臣遠後，他說，建請市府開始編列預算，規劃香山輕軌路線，避免香山區因「人口最少、選票最少」而被動忽略。

邱臣遠答詢表示，已與新竹縣達成大新竹輕軌路線整合共識，規劃以紅、藍線為先期路網，新竹市主要推動紅線，並以現行電動先導公車作為提前培養運量的措施。

軌道建設需分階段推動，邱臣遠說，待紅、藍線順利落地後，市府將廣納民意，香山區將會列入後續評估選項，全力爭取香山區及其他區域的交通建設。

根據新竹市府新聞資料表示，交通部11月12日核定「新竹縣市輕軌紅藍線整合可行性研究」經費，獲補助新台幣2100萬元，市府將辦理預算納入及招標作業，加速推動桃竹苗大矽谷交通建設。（編輯：林恕暉）1141120