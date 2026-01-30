竹市議員選戰 落選頭再戰、父女傳承 添話題
新竹市第2選區（南區）4名議員連任氣勢強，但本屆「落選頭」陳鶴文悄悄掛起看板，將以無黨籍之姿再度挑戰。第3選區（西區）國民黨陳治雄欲交棒給女兒陳思妤，接下市黨部西區主任的陳思妤積極服務選民，勤跑大小場合。民眾黨施淑婷也被點名可能參戰，為選戰增添不少話題。
新竹市南區應選4席，本屆國民黨包括議長許修睿、徐美惠，民進黨則有竹市黨部主委施乃如，加上1席無黨籍田雅芳，4人若無意外都將競選連任，新人要出線並不容易，傳出民眾黨許登淇可能挑戰，本屆南區「落選頭」陳鶴文也宣布以無黨籍參戰。
陳鶴文是清大社會學研究所碩士，曾在竹科企業任行銷副理，且有3年在國會、市府與科技產業的歷練，本屆他代表時代力量參選，以些微之差落選。
他說選擇再度參選，是因市民託付，當初落選時，有位媽媽在早餐店訂單背面寫下「請您再接再厲，我們下次還會繼續支持」，成為他最大動力。至於以「無黨籍」身分，是深信民意代表不應被政黨框架所限制，希望把焦點放在市政，為市民爭取最大福利。
西區自從被畫為選舉區以來，傳統上藍綠各1席，未有例外。林智堅的子弟兵陳建名連任應無太大問題，國民黨陳治雄則欲交棒給女兒陳思妤，她曾在竹縣府教育局服務，熟悉公部門運作。
陳思妤說，推動她參選的動力，是兩代累積的情誼與服務默契，希望有天能像父親一樣，當孩子走在路上，會有不認識的人表達感謝。接下黨部西區主任後，選民看到年輕女性勤跑基層，都很驚喜，去年大罷免潮，更提前接受選戰洗禮，從清晨站路口、掃街到戰車宣講，吸取了寶貴的實戰經驗。
