竹市議會棒球場小組會議召開 市府：安全第一、品質優先





新竹市議會「棒球場設施改善監督小組」6日召開第6次會議，邀集工務處、教育處及相關單位進行工程進度報告，針對施工品質、安全管理及後續維運規劃等重點議題進行討論，積極督促工程穩健推動。

工務處表示，針對新竹市立棒球場先前因超載覆土及原統包商不配合改善等問題，市府已依法解除部分契約，並另行辦理「球場改善工程」，已於今(114)年9月30日正式開工，工期預計266日曆天。改善工程主要針對結構安全與排水功能進行全面改善，重點包括新增透水管線並強化回填級配的垂直滲透，以改善原場地排水不良情形，針對地下停車場也進行結構補強，確保在設定載重下之安全。

針對球場區域則改鋪人工草皮以降低結構負荷並提升耐用度；同時重新開挖與篩分外野基底土層，確保基底土壤級配符合規範。工務處指出，外界關注的排水、土壤級配與結構安全等問題，均將透過本次工程徹底改善，相關結構安全計算及補強設計皆由專業技師評估與簽證，確保整體工程安全無虞。

工務處說明，除上述改善工程外，其餘範圍如內野及外野看臺區域，契約並未解除，仍由原統包商巨佳營造公司依契約辦理修繕。市府已要求廠商辦理復工申報及竣工報驗，並持續督導其進行缺失改善及修繕作業，後續將依程序辦理驗收與點交。

教育處表示，完工後，市府持續積極導入專業維運管理機制，確保球場長期維持良好狀態，並持續規劃基層棒球培訓、運動推廣與城市賽事，讓棒球場成為展現新竹運動城市形象與凝聚市民向心力的重要場域。



