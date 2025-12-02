竹市議會混亂中包裹表決預算 綠營擬提函釋重審

（中央社記者魯鋼駿新竹市2日電）竹市議會綠營上午占領主席台，下午遭藍白議員動員搶回，混亂中決議採包裹表決，通過115年度總預算統刪新台幣8000萬元。綠營指違反議事規則，擬向內政部提函釋籲退回重審。

新竹市議會第11屆第6次定期會，因審議115年度總預算案二讀無共識，民進黨團及時代力量黨團均提出逐條審查、反對包裹表決方式。國民黨、新聯線政團（由民眾黨及多名無黨籍議員組成）則贊成以「包裹表決」方式，統刪新台幣8000萬元，今天進行審議提案。

民進黨團9名議員上午佔領主席台，高舉「預算編列浮濫、浪費公帑至極」與「要求逐條審查」等標語，以致議長許修睿無法至主席台宣布開議。國民黨團與新聯線政團多名議員下午進入議場，與綠議員發生推擠，場面混亂。

國民黨及新聯線政團最終以人力優勢搶回主席台，讓許修睿能敲槌宣布開議，但多數議員仍擠在主席台上高喊訴求、相互推擠，許修睿在人群中主持會議，最終於混亂中採在場議員舉手方式完成議事表決。

民進黨團總召陳建名會後接受媒體聯訪表示，對於藍白以「多數暴力」漠視民進黨團發言，不只遺憾，更要強烈譴責，認為今天是新竹市議會「最黑暗的一天」。

民進黨市議員劉康彥說，面對高達新台幣400多億元總預算，審查過程卻如此簡單潦草，面對諸多浮編濫編、不合理的預算，連逐條審查的機會都沒有，議會剝奪議員審查預算的職責，非常愧對新竹市民。

民進黨市議員曾資程指出，國民黨和民眾黨挾著多數暴力，罔顧程序正義，違反新竹市議會議事規則第28條、第29條，將民進黨團提出的臨時動議排除，沒有納入大會議程，後續將向內政部提出函釋，若判定不合法，將要求退回審議結果，重審明年度總預算。

時代力量黨團總召林彥甫說，今天的會議是違法審查，要求相關程序應要完備，市府在預算編列上有許多浮編項目，應要實質刪減，針對藍、白議員以多數暴力方式強行過關，予以譴責。

民眾黨議員李國璋向中央社記者說，今天通過的總預算案版本，有許多經過檢討後的細項刪減，統刪8000萬元並非只是非扣除債務付息、第二預備金的方式敷衍議會與市民，相信對市政能善用經費推動發展。（編輯：方沛清）1141202