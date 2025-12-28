竹市貓咪盃程式競賽圓滿落幕 八支菁英隊伍挺進全國賽

多位校長親臨開幕現場，為參賽選手加油打氣。

為深化資訊科技教育、培養學生運算思維與創意設計能力，新竹市政府於日前辦理「學年度新竹市貓咪盃程式競賽」。此次競賽分為「國小動畫組」、「國小遊戲組」及「國中生活應用組」三大組別，吸引全市四十所學校、共計八十六支隊伍踴躍報名參賽。經激烈評選後，共選出優秀隊伍八隊，明年將代表竹市前往臺東縣參加全國貓咪盃資訊競賽，為竹市爭取榮耀。

新竹市長高虹安二十八日表示，本屆競賽表現亮眼，其中龍山國小成為最大贏家，參賽的四支隊伍全數獲獎，更一舉包辦「國小動畫組」及「國小遊戲組」冠軍，展現紮實的程式設計實力與豐富的創意表現；「國中生活應用組」則由培英國中「馬鈴薯」隊奪下冠軍。其中，隊員冀武烈與陳昱寬同學，曾於一一四年度全國賽中榮獲佳作，兩人持續投入程式設計學習，即使面臨國三課業壓力，仍透過良好的時間管理積極備賽，期盼在國中生涯最後一次全國賽中締造更佳成績。

新竹市長高虹安說明，貓咪盃資訊競賽不僅是一場競技活動，更是一段跨領域的學習歷程。學生在作品中展現的創意發想、邏輯思維與團隊合作精神，正是新課綱所強調的「自主行動」與「科技素養」核心內涵，並充分展現竹市深耕資訊教育與科技素養培育的成果。高市長感謝各校教師的用心指導，並期勉入選隊伍在明年全國賽中再創佳績。

教育處長林立生表示，今年競賽題目緊扣「智慧生活 × 創意科技」核心理念，引導學生從真實生活情境出發，運用程式設計解決問題。「國中生活應用組」以「智慧午餐點餐系統：班級訂餐大作戰」為主題，鼓勵學生思考校園日常需求，設計兼具流程規劃與使用者介面的實用系統；「國小遊戲組」則以 Scratch 製作互動式遊戲，主題為「防災急先鋒：地震應變大考驗」，透過角色操作與關卡設計，讓使用者在遊戲中學習地震防災知識，提升防災意識；「國小動畫組」更融入人工智慧(AI)概念，請學生發想具備學習與互動能力的智慧機器人，協助完成校園導覽、安全守護與友善服務等任務，展現學生對未來科技應用的想像與創新。

教育處表示，此次貓咪盃競賽參與校數高達四十校，顯示資訊素養已成為學生不可或缺的核心能力。市府團隊將持續推動科技教育、AI教育與數位素養融入課程，協助學生從小培養面對未來所需的關鍵能力，打造更完善且友善的資訊教育學習環境，並全力支持學生參與全國性競賽，站上更大的舞台展現實力。

參與此次競賽的培英國中陳同學表示，設計智慧點餐系統時，必須同時兼顧流程順暢與介面友善，過程中學會從使用者角度反覆思考與修正；龍山國小林同學則認為，透過競賽，更深刻體會到資訊系統不只是寫程式，而是從生活需求出發，解決實際問題。

新竹市政府表示，未來將持續強化教師科技教學專業發展，擴大資訊教育與AI課程推動，逐步增設智慧教室與適性學習系統，營造安心探索、自主創作的學習環境，培育具備科技素養與創新能力的未來人才。