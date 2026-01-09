竹市財力跳升第一級中央補助恐歸零 鄭正鈐批懲罰高繳稅市民

(觀傳媒桃竹苗新聞)【記者金祐妤/新竹報導】行政院核定一一五年度地方政府的財力分級，新竹市財力等級由第三級直接調升為第一級，與台北市並列。對此，立法委員鄭正鈐九日指出，表面上看似「升級」，實際後果卻相當嚴重，未來新竹市可獲得的中央計畫型補助，恐將大幅縮減，甚至面臨歸零風險。

鄭正鈐表示，以一一四年度為例，新竹市計畫型補助金額約七十億元，一旦財力等級被列為第一級，相關補助可能全面取消，市府必須自行吸收龐大財政缺口，勢必排擠社會福利、教育與公共建設等必要支出，最終承受壓力的，仍是市民。

鄭正鈐指出，《財劃法》修正後，新竹市統籌分配稅款預估增加約二百一十四億元，這本是多年來矯正「高繳稅、低配回」結構不公的重要突破。然而，行政院當時卻意圖透過下修一般性與計畫型補助，以新竹市為例，補助款預估將被削減約四十四億元，已讓新增財源大打折扣，立法院隨後再度修正財劃法三讀，正是為了防堵中央「左手給統籌、右手扣補助」的作法。

鄭正鈐指出，如今中央補助直接削減受阻，行政院卻改以「調升縣市財力分級」的方式調整補助結構，這樣的做法與直接下修補助款，形同換湯不換藥，變相收回地方原有資源。

鄭正鈐也直言，若比較各縣市就能看出制度的不合理，新竹市並非直轄市，卻被列為第一級；反觀部分直轄市，高雄市列為第四級、台南市列為第五級，實際可獲得的中央補助比例，反而遠高於新竹市，制度明顯失衡。

「新竹市民所得高、繳稅多，長期支撐台灣高科技產業與護國神山群，卻一再在制度設計中成為被犧牲的一方。」鄭正鈐強調，中央不應因地方創稅能力強，就以財力分級為由削減補助，否則等同懲罰最努力為國家創造財源的城市與市民。

鄭正鈐表示，將持續要求中央政府全面檢視地方財力分級制度與補助配套，確保改革不會背離公平原則，更不能讓制度調整，最終傷害的，反而是最努力繳稅、支撐國家發展的市民。