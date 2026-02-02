竹市資產活化捐贈15輛巡邏機車 協勤民力運用守護治安

新竹市政府二日舉辦「汰換巡邏機車捐贈儀式」，市長高虹安將十五輛巡邏機車，捐贈予六個守望相助巡守隊及交通義勇警察大隊。(記者曾芳蘭攝)

記者曾芳蘭／竹市報導

新竹市政府二日於市府大廳舉辦「汰換巡邏機車捐贈儀式」，市長高虹安將第一線退役、整修完成的十五輛巡邏機車，正式捐贈予六個守望相助巡守隊及交通義勇警察大隊，透過資產活化再利用，讓原達汰換年限但性能良好的車輛，持續投入鄰里治安與交通疏導工作，發揮最大效益。

高虹安表示，此次警用機車汰換捐贈，緣起於新竹市議會議長許修睿及多位議員關注協勤民力執勤安全，建議將依法汰換但車況仍良好的巡邏機車，活化再利用並撥交協勤單位使用，市府對此深表認同，並責成警察局完成車輛全面檢修與整理，確保移撥車輛安全無虞，讓民力安心使用。

高虹安指出，「工欲善其事，必先利其器。」市府將持續以務實方式提升裝備效能，全力支持第一線執勤與協勤夥伴，此次共有七個受贈單位，包括社區守望相助隊及交通義勇警察大隊，總計捐贈十五輛警用機車，讓平時默默付出的無名英雄能持續深入社區，執行守護治安與交通安全的重要任務。

警察局長陳源輝表示，「警力有限，民力無窮」需要具體行動落實，感謝各協勤民力長期投入時間與心力，協助治安維護及交通疏導，透過活化後的巡邏機車，不僅提升執勤機動性，也讓治安防護更周延、交通更順暢。