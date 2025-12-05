竹市跨局處青少年活動成果展見證少年的蛻變

新竹市政府五日在風Livehouse舉辦「一一四年跨局處青少年系列活動成果展」，代理市長邱臣遠出席，並為展覽的六位青年導覽員授證。(記者曾芳蘭攝)

記者曾芳蘭／竹市報導

為讓更多人了解社區支持資源，強化預防意識，陪伴青少年與家庭遠離風險，新竹市政府五日在風Livehouse舉辦「一一四年跨局處青少年系列活動成果展」，以「少來現身說法」為主題，結合靜態展呈現竹市多元的青少年支持性資源。代理市長邱臣遠親自出席，並為此次展覽的六位青年導覽員授證，期盼透過青年視角的分享，讓更多家庭看見市府守護青少年的用心與努力。

邱臣遠表示、透過跨局處合作培力青少年，讓成果展不僅呈現各局處的努力，更協助青年探索興趣、建立自信並拓展社會參與的可能，他也期勉竹市青少年勇於展現才能、擁抱改變，在這座城市中找到屬於自己的舞台。

邱臣遠指出，市府已於明(一一五)年編列相關預算，並著手規劃在中央路十九、二十一號設置「少年福利服務中心」，打造專屬於青少年的友善空間，未來中心將提供多元服務，包括福利諮詢、青少年及其家庭支持、宣導及社區預防方案、社區網絡經營等，期望透過社工與各網絡單位的專業介入，強化少年生活能力、穩定其在社區中的發展，並協助青少年在成長過程中獲得更全面的支持與陪伴。

社會處說明，此次活動的靜態展區將呈現今年度辦理的多項動態與手作團體活動成果，包括社會處的《火爆籃竹》、《陪你培你》及《兒權宣導、社會參與、專題發表》等；少年輔導委員會則展出《拳心全意，拳力以赴》與《今生金飾，武你作伙》的學習成果；學生輔導諮商中心則以《百種體驗，探索人生》呈現生涯探索與逆風劇團表達性藝術體驗。展區將由參與活動的青年擔任導覽員，透過親身視角解說，讓市民更真切感受青少年在多元支持下的成長足跡，為今年成果展增添更多亮點與溫度。

社會處補充，此次成果展將於六日起一連兩天正式對外開展，除靜態展出外，亦邀請六組青少年團體帶來吉他、木箱鼓、街舞等精彩舞台演出。展期間也開放現場青少年自由報名上台表演，提供即興展現青春活力與創意的舞台，歡迎青少年踴躍到場，共同參與這場屬於青年的盛會。