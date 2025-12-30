竹市跨年演唱會強化維安 全力守護市民安全





2026年即將到來，「大新竹跨年公益演唱會」31日在新竹市大湳雅公園盛大登場，為完善跨年晚會的警力部署與應變措施，市長高虹安責成新竹市政府各局處啟動四大應變措施，以因應各項風險情境，並由副市長邱臣遠30日前往警察局聽取專案維安簡報，及偕同警察局長許頌嘉前往活動現場進行視察，務求讓市民與遊客都能在安全無虞的環境中，安心迎接2026年。

邱臣遠副市長表示，針對近期社會高度關注的公共安全事件，市府已召開多次專案會議，今年跨年晚會的維安規格將全面升級，針對各種可能發生的突發狀況進行縝密的「沙盤推演」，確保市民在平安的氛圍中跨年。

副市長邱臣遠與警察局長許頌嘉及警察局幹部至活動會場進行會勘。

許頌嘉局長表示，市府將以最高標準守護市民安全，除規劃「交通三層管制」有效分流車潮，並呼籲大眾「多搭乘接駁車」輕鬆往返。會場周邊已預留「緊急救護通道」及「行人安全走廊」，確保醫療量能無阻且行走空間寬敞舒適，並以最嚴謹的態度落實維安，請市民朋友放心前往大湳雅公園，共同迎接希望的2026年。

市府表示，呼籲民眾配合現場交通管制與警力引導，遵守相關規定並留意自身安全資訊，共同維護良好的活動秩序。市府將持續以周全規劃與嚴密部署，打造安全、安心且充滿歡樂的跨年晚會，邀請大家齊聚大湳雅公園，在平安無虞的氛圍中迎接嶄新的2026年。

