竹市跨年演唱會 高虹安︰四大措施 強化維安

二○二六年即將到來，「大新竹跨年公益演唱會」將於三十一日在新竹市大湳雅公園盛大登場，為完善跨年晚會的警力部署與應變措施，市長高虹安責成新竹市政府各局處啟動四大應變措施，以因應各項風險情境，並由副市長邱臣遠三十日前往警察局聽取專案維安簡報，及偕同警察局長許頌嘉前往活動現場進行視察，務求讓市民與遊客都能在安全無虞的環境中，安心迎接二○二六年。

新竹市長高虹安三十日表示，跨年維安市府不僅著重交通疏導，更以「絕對安全」為最高原則，目前已完成會場人流動線與視線死角的全面部署，並啟動「精銳進駐」、「空中天眼」、「科技布防」及推出「突發狀況懶人包」等四大應變措施，包括向中央申請維安特勤隊進駐核心區域與人潮熱點，執行機動巡邏以即時制止隨機暴力事件；導入高解析度無人機系統，從空中即時掌握人流密度與可疑狀況，預防推擠踩踏；在會場死角加設十八處高畫質監控設備，確保監控覆蓋零死角；以及推出「突發狀況懶人包」圖卡，清楚說明突發事件的應變方式與避難指引，提升民眾自我保護能力。

邱臣遠副市長表示，針對近期社會高度關注的公共安全事件，新竹市府已召開多次專案會議，今年跨年晚會的維安規格將全面升級，針對各種可能發生的突發狀況進行縝密的「沙盤推演」，確保市民在平安的氛圍中跨年。