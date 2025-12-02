竹市車禍28歲女被壓車底 10多人合力抬車救援畫面曝

竹市街頭自小客車追撞4機車，女子卡車底10多路人合力抬車救人。（圖：市議員黃文政臉書）

新竹市東區食品路、西大路口1日晚間發生車禍，1輛自小客車與4輛機車發生碰撞，導致5人受傷。其中28歲機車女乘客被壓在車底，目睹民眾發現後，10多人合力抬起自小客車，將受傷的女子救出，動人的畫面在網路上廣受討論，市議員黃文政也分享，至於車禍肇事原因正由警方調查中。

疑誤踩油門自小客車追撞4機車釀5人受傷。（圖：市議員黃文政臉書）

警方指出，1日晚間7點多，1輛自小客車行經食品路、西大路交叉路口，疑似因為誤踩油門，直接撞上前方等號誌的4輛機車，當場造成5人受傷。其中1名機車女乘客被壓在車底。10多名民眾見狀立即主動上前抬車，合力將車輛左側抬起，協助女傷者脫困，並由消防局將傷者送醫。市議員黃文政也在臉書分享抬車照片，並且提醒民眾盡量避開事故現場。照片中有男有女，甚至多位路過民眾將車停在一旁，投入救人行列，畫面令人動容！畫面曝光後，也引起網友狂讚，並分享這起街頭動人畫面。

新竹市消防局表示，現場有多位傷者，消防局第一時間加派中山分隊前往支援，總共出動4輛車和10名救護人員前往處理。5名傷者中有2人為輕傷並拒絕送醫，另外3人被送往醫院接受治療。28歲被壓在自小客車底盤的女子，肢體疼痛有多處擦挫傷，幸好3名傷者都沒有生命危險。（彭清仁報導）