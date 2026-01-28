竹市轄內目前無禽流感疫情 將加強禽場防疫

竹市加強養禽場環境及設施消毒作業。





冬季為雞隻禽流感好發季節，加上近期天氣不穩定，國內中南部各縣市已有數起禽流感案例零星發生。因應台中地區發生禽流感疫情，新竹市動物保護及防疫所28日立即進行疫調，確認目前竹市轄內所有養禽場雞隻健康狀況皆正常，並無疫情。

新竹市政府表示，經動保所最新疫調顯示新竹市轄內養禽場皆無雞隻異常死亡及禽流感案例，惟禽流感屬季節性高風險動物傳染病，動保所已依循防疫指引提高警覺，持續掌握全國疫情動態，並指導竹市養禽場落實各項防疫措施；同時，衛生局也加強監控問題雞蛋流向，以防範禽流感傳播及問題雞蛋流入本市風險，保障市民食品健康與養禽產業安全。

廣告 廣告

新竹市養禽場雞隻健康狀況正常。

在民眾防疫方面，產業發展處長嚴翊琦提醒市民，切勿接觸或撿拾野生禽鳥及病死禽隻，如發現疑似病死禽鳥，應立即通報動保所協助處理；另建議民眾處理禽肉及蛋品時應注意個人衛生，充分加熱後再食用，以確保飲食安全，並建議民眾配合以下事項，即可有效降低感染風險：禽肉及蛋類務必「充分煮熟」後再食用、經常使用肥皂洗手、保持手部清潔、不接觸餵飼禽鳥、不購買來路不明的禽鳥及相關產品、不自行宰殺禽鳥食用、不進入養禽場及屠宰場，如出現感冒徵候，應立即佩戴口罩並儘速就醫。

動保所籲請養禽場業者仍應持續加強日常管理，適時開啟通風及排水設施，以減少場內禽隻緊迫，水陸禽切勿混養，同時落實場內軟、硬體生物安全措施，包含維持防鳥設施正常運作，場區門禁管制，人員、車輛、運輸載具及器具進出也應澈底消毒，以共同防範疫情發生及傳播。



更多新聞推薦

● 時隔9年重啟 國共論壇2/2至2/4北京登場 鄭麗文：盼迎兩岸融冰和解