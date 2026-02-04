竹市農曆春節2/17-2/20停收垃圾 2/21恢復清運

〔記者洪美秀／新竹報導〕農曆春節腳步接近，家家戶戶都開始大掃除，新竹市環保局表示，春節期間垃圾清運時間及方式略有調整，2月15日小年夜依週一清運路線清運，2月16日(除夕)調整清運時間，採「沿線收集、機動調度」方式 ，2月17日至20日(大年初一至初四)停收垃圾，2月21日(大年初五)恢復正常垃圾清運，提醒市民留意，可利用「新竹市清運車便民查詢網」( https://reurl.cc/8b8Z74 )，掌握垃圾車所在位置，減少等候時間。

環保局表示，2月14至22日共9天春節連假，垃圾清運時間：2月14日(週六)：正常清運垃圾。2月15日(週日、小年夜)：依「週一」清運路線清運(原本週日採定線定時定點清運路線停止清運)。2月16日(週一、除夕)：因應年前大掃除垃圾量暴增，垃圾清運時間將下午時段調整至上午時段，晚上時段調整至下午時段，採沿線收集、機動調度方式。2月17日至20日(初一至初四)：停止清運垃圾。2月21日(週六、初五)：恢復正常垃圾清運。

廣告 廣告

環保局表示，大年初一至初四停止清運垃圾期間，為維持市容整潔，各重要道路仍會派員每日清掃，環境清潔不打烊。提醒市民依清運時間，將垃圾事先分類為「一般垃圾、廚餘、資源物」三大類並妥善打包，交由垃圾車及資源回收車清運，確保環境整潔。可撥打1999或電洽清潔隊：03-538-8406分機9。

竹市農曆春節2/17-2/20大年初一至初四停收垃圾，但重要地點仍會請清潔隊機動打掃。(記者洪美秀攝)

【看原文連結】

更多自由時報報導

軍公教要發年終了！ 2/6入帳 平均2.5個月

汽車隔熱紙新規定228上路！不合格罰1800元逾期半年不改就註銷牌照

好天氣到週五！冷氣團來襲 週末下探9度

季節限定又「親民」！ 苗縣薑麻園雲瀑美如仙境

