竹市迎春出遊人潮湧現 高虹安市長提醒落實防疫三寶、安心過好年
▲呼吸道疾病防疫三寶EDM。
農曆年春節將至，民眾國內外旅遊及往來頻繁，加上近期氣溫變化大，恐加速病毒傳播。新竹市政府特別呼籲市民，在歡慶年節南來北往、走春拜年之際，務必落實「勤洗手、戴口罩、打疫苗」，以防疫三寶構築最完整的防護網，並建立「生病宜在家休息」的正確觀念，才能守護家人及親友健康，享受安心愉快的春節假期。
新竹市長高虹安八日表示，春節是國人團圓的重要時刻，為避免因頻繁的人際交流增加病毒傳播機會，請市民朋友應落實「勤洗手、戴口罩、打疫苗」以降低感染風險，同時為確保民眾在春節連假期間就醫需求，市府團隊已協調轄內醫療院所開設傳染病特別門診，確保春節期間醫療服務不打烊。市民朋友若感覺身體不適，應優先前往醫療院所就醫看診，切勿輕忽小感冒或勉強出遊，確保自身健康，才能安心過春節。
衛生局長陳厚全指出，依據衛生福利部疾病管制署監測資料顯示，近期流感併發重症病例仍處高點。建議民眾務必落實「防疫三寶」：第一，勤用肥皂洗手，降低病毒殘留；第二，人多擁擠處建議佩戴口罩，減少飛沫傳播；第三，符合資格者應儘速接種疫苗，提升身體保護力。特別是六十五歲以上長者及嬰幼兒等高風險族群，應於春節前完成疫苗接種，獲得完整疫苗保護力，安心健康迎馬年。
衛生局提醒，為協助有呼吸道症狀民眾及早用藥，自一月二十日起至二月二十八日止，公費流感抗病毒藥劑使用條件已擴大，凡經醫師判斷符合條件者，「不需快篩」即可直接開立公費藥劑。請市民朋友務必提高警覺，有症狀即刻就醫，降低併發重症風險。如出現不舒服症狀，特別是出現「呼吸困難、胸痛、意識改變」等流感併發重症的危險徵兆時，應儘速就醫，把握黃金治療時間。
衛生局補充，為便於民眾查詢，衛生局官網(https://dep.hcchb.gov.tw)已建置「春節專區」，提供民眾查詢春節開診醫院及公費流感抗病毒藥劑合約院所資訊，民眾如有相關疑慮，可撥打一九九九市民服務專線或疾病管制署一九二二洽詢，確保市民朋友在金馬年春節期間，都能享有最即時的健康照護。
