竹市迎馬年掛春聯 名家春聯掛軸大放送

迎馬年掛春聯享年味，新竹市稅務局舉辦送名家春聯掛軸及送春聯活動，吸引許多民眾參與。(記者洪美秀攝)

〔記者洪美秀／新竹報導〕馬年農曆春節即將到來，新竹市稅務局今天(22日)舉辦「2026馬上幸福送春聯租稅宣導活動」，邀請張雙土、張美卿、顧瑞鈴等12位書法名家現場揮毫，除免費贈送市民春聯，也公開抽出20名幸運民眾，贈送名家春聯掛軸1幅，讓現場充滿濃濃年味。

稅務局舉辦名師揮毫送春聯活動邁入第22年，是市民每年最期待的送春聯活動之一，今年稅務局邀請12位書法名家以蒼勁有力的筆法書寫春聯，為市民送上新春祝福，民眾也可將想要的新年心願或祝賀詞句，請書法家揮毫寫成專屬春聯或紅包袋，共同迎接幸福馬年。另民眾領取春聯之餘也能獲得實用的稅務資訊，包括提供稅籍異動即時通、房屋稅2.0等諮詢服務，也有捐發票換好禮活動；都吸引很多市民前往，希望拿春聯過好年。

不少來索取春聯的市民也提到，手寫春聯在現今網路發達時代已愈來愈少見，每年都很期待與關注手寫春聯的活動，今年是馬年，像是「金馬報喜」或「馬到成功」等，都是很應景的春聯，且能增添家中年味，幸福過好年。

