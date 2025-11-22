竹市連三年榮獲「金安獎」冠軍 邱臣遠代理市長：持續落實交安改善
▲新竹市政府獲頒 「金安獎」交通工程項目第二組第一名。
通部舉辦全國交通安全最高榮譽「金安獎」頒獎典禮，新竹市政府在交通工程項目榮獲第二組第一名，締造三連霸佳績，充分展現市府在交通安全改善上的卓越成果。同時，竹市新科國中獲得國中組交通安全教育訪視「特優」肯定，新竹國小志工翁美玄亦榮獲「導護志工績優獎」，為竹市再添多項亮眼成績。
新竹代理市長邱臣遠二十二日表示，市府團隊積極落實市長高虹安所推動的「交通暢行」施政策略，持續全面提升交通安全環境。高市長上任後即成立交通改善小組，每月召開交通改善小組會議及道安會議，由市長親自主持，並針對交通問題與事故類型廣納專家委員意見，深入分析肇因，透過交通3E手段精準施策。他強調，市府各局處及道安會報工作小組均全力投入改善任務，致力建構讓市民安心的交通環境。
交通處說明，市府連續三年獲得交通工程第二組第一名，代表交通部對竹市交通工程表現的高度肯定。為打造人本交通環境，市府在行人安全方面積極進行路口改善，包括縮短穿越距離、擴大轉角行人空間、設置庇護島與警示設施、排除視線死角、增設行人號誌、檢討秒數並設置早開或專用時相、提升照明，以及設置實體阻隔避免行人違規穿越等措施，全面提升行人過路安全。同時，市府也持續改善人行道，排除障礙物、新闢通行動線、推動無障礙環境及校園通學步道，營造更友善的步行空間。
交通處進一步補充，民眾安全是市府的首要考量。除行人外，市府也針對易肇事路口、路段及汽機車安全進行改善，包括檢討車道配置與寬度，將過寬路肩調整為車道、停車格或人行道，以降低車速並提供更多通行空間；盤點商業需求增設裝卸貨車格及設置占用科技執法，減少違停造成的視線與行車風險，並針對路口轉彎安全增設轉向預告指引，及評估設置偏心左轉專用車道等。此外，市府也持續在無號誌路口增設停讓標誌及標線，提醒用路人注意減速停讓，避免事故發生。他強調，交通環境變動快速，市府同仁已做好萬全準備，將持續因應各項交通問題，滾動精進改善作為。
教育處表示，新科國中同樣榮獲「金安獎」國中組特優殊榮，充分展現校方在交通安全教育的扎根成果。校長林燕玲指出，學校長年推動學生交通安全素養，包括培養交通安全五守則、加強交通規則認知、運用寒暑假作業結合社區環境實地觀察危險路段，以及實施校園自行車考照制度，協助學生從日常養成正確交通習慣。林校長感謝教育處提供經費支持、協助規劃通學專車與改善通學步道，使校園具備完善的交通安全教育環境，讓孩子們得以健康、快樂且安全地成長。
教育處進一步說明，此次榮獲「導護志工績優獎」的翁美玄女士，擔任新竹國小導護志工已超過二十五年。自孩子就讀國小起，翁女士便風雨無阻、天天準時站上導護崗位，只為守護學童上、放學的交通安全，其精神值得全市學校與志工共同學習。
