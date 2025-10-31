竹市逾萬名身障者免牌照稅女性占比提高 41至60歲占51.2％

新竹市稅務局統計，113年度竹市有逾萬名身障者免牌照稅，其中女性佔比也逐年提高，且41至60歲占51.2%。示意圖。(記者洪美秀攝)

〔記者洪美秀／新竹報導〕 新竹市稅務局表示，依據統計，竹市身障者免徵牌照稅情形，113年免徵人數1萬889人，男女比例分別為55%與45%，其中又以41至60歲年齡層人數最多，占51.2%。且據統計數據顯示，113年身障者共1萬8572人，符合免徵牌照稅資格者有1萬889人，免稅金額為新台幣9976萬元。其中，免徵人數男性與女性比例分別為55%與45%，女性比例有提高趨勢。

稅務局說明，分析113年身障者各年齡層免徵人數，多集中於中高齡族群，以41至60 歲5000人最多，占全體的51.2%。分析各年齡層兩性占比，以61至80歲的性別差距最為顯著，男性57.4%高於女性42.6%，相差14.8個百分點；41至60 歲為男性52.9%、女性47.1%；21至40歲則為男性51.9%、女性48.1%。分析應與過去車輛多登記在男性名下有關，隨著兩性平等意識抬頭，女性經濟自主性相對提高，女性車主比例明顯提升。

稅務局提醒，依《使用牌照稅法》第7條規定，供持有身心障礙手冊或證明，並領有駕照者使用，且為該身障者所有之車輛；或因身心障礙情況，致無駕照者，其本人、配偶或同一戶籍二親等以內親屬所有，供該身障者使用之車輛，免徵牌照稅，每一身障者皆以1輛為限。可電洽03-5225161分機311至317。

