竹市運動購開跑 邱臣遠邀市民一起走出健康再抽好禮

為推動全民健康生活型態，新竹市衛生局攜手Big City遠東巨城購物中心及SOGO百貨新竹店，共同舉辦「新竹運動購，健康HAPPY GO」線上健走活動，自即日起至十二月八日止，只要透過HAPPY GO App活動專區上傳指定步數，不僅可獲得HAPPY GO點數，還有機會抽中萬元點數及商品券好禮。此外，百貨週年慶期間完成指定任務，還可加碼兌換精美好禮乙份，健康與驚喜一次GET！

新竹代理市長邱臣遠十七日表示，為鼓勵市民朋友將運動融入日常，讓健康成為生活的一部分，此次活動透過輕鬆有趣的線上健走方式，讓大家在累積步數的同時，也能累積健康與幸福，不論上班途中、購物閒暇或休閒時光，都能隨時隨地動起來，養成規律運動的好習慣，打造充滿活力與健康的生活。

新竹市衛生局表示，此次活動分為「贈點抽好禮」及「好禮加碼送」二部分，即日起只要在HAPPY GO App活動專區上傳五千步，即可獲得十點HAPPY GO點數（每人限贈一次，限量前三千名）。此外，每日健走步數達五千步，並累計上傳達七天（含）以上，即可獲得參加抽萬元點數及商品券的資格，讓健走時收穫健康與好禮！

衛生局說明，為鼓勵民眾延續運動習慣，每天走路多一點，特別加碼於十一月二十七日至十二月八日止，在活動專區上傳5,000步，憑HAPPY GO App當日步數畫面及當日遠東巨城或SOGO新竹店不限消費金額發票，可至該百貨贈獎處兌換精美好禮一份。

衛生局補充，活動自即日起可從HAPPY GO App/點點出任務專屬活動版面參加，相關活動詳情資訊，請至新竹市衛生局官網/最新公告中查看( https://dep.hcchb.gov.tw/ch/index.jsp )。邀請市民朋友踴躍參加，一同步步守護健康，幸福快樂GO。