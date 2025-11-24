竹市那魯灣街堤防彩繪完工 藝術廊道展現阿美族文化記憶

代理市長邱臣遠偕同民政處長施淑婷及李金文頭目、林慈愛議員一起欣賞牆面之美。





新竹市那魯灣文化聚落堤防彩繪於今(114)年7月中展開9月底正式完成，全長約180公尺。民政處表示，此次堤防彩繪延續去(113)年打造的首面牆體，再新增6面牆體，並向西濱快速道路方向延伸，完整呈現那魯灣部落的遷移脈絡，打造兼具故事性與文化深度的戶外藝術廊道。

代理市長邱臣遠表示，此次彩繪以「遷移、生活、文化節慶與族群記憶」為核心主題，透過海洋意象、傳統服飾紋樣與日常生活場景的細膩描繪，重現族人自台東三仙台跨海遷徙至新竹海山漁港的動人歷程，也象徵族人在新竹與海共生、共享豐收、扎根延續的文化記憶。他強調，市府將秉持市長高虹安的施政方向，持續推動文化建設，讓更多市民與遊客在科技智慧城市中，看見部落文化的多元與美好。

市議員林慈愛表示，原住民族在新竹落地生根，逐步形塑具代表性的海岸阿美族文化。此次彩繪能呈現如此深度與細膩的內容，源於市府團隊多次與部落充分溝通、尊重文化觀點，成果值得肯定。她誠摯邀請市民與旅客走進那魯灣部落，親身體驗文化的溫度與力量。

部落榮譽頭目李金文表示，能將祖先的智慧與故事透過彩繪留在牆上，讓更多人看見並記得，是極大的榮耀，也期盼族人飄洋過海的遷移故事能世代傳承。

民政處說明，此次完工的180公尺彩繪牆體，入口處特別以阿美族語呈現那魯灣部落的重要故事篇章，成為具高度辨識度的文化地標，讓民眾能以更直觀的方式理解部落的歷史脈絡與文化底蘊。

