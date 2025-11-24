竹市那魯灣街堤防彩繪完工 180公尺藝術廊道展現阿美族遷移與文化記憶

竹市那魯灣文化聚落堤防彩繪於今(一一四)年九月底完工，全長約一百八十公尺，代理市長邱臣遠特別前往欣賞牆面之美。(記者曾芳蘭攝)

記者曾芳蘭／竹市報導

為持續推廣部落文化，創造城市打卡亮點，新竹市那魯灣文化聚落堤防彩繪於今(一一四)年九月底完工，全長約一百八十公尺。民政處表示，此次堤防彩繪延續去(一一三)年打造的首面牆體，再新增六面牆體，並向西濱快速道路方向延伸，完整呈現那魯灣部落的遷移脈絡，打造兼具故事性與文化深度的戶外藝術廊道。

代理市長邱臣遠表示，此次彩繪以「遷移、生活、文化節慶與族群記憶」為核心主題，透過海洋意象、傳統服飾紋樣與日常生活場景的細膩描繪，重現族人自台東三仙台跨海遷徙至新竹海山漁港的動人歷程，也象徵族人在新竹與海共生、共享豐收、扎根延續的文化記憶，讓更多市民與遊客看見部落文化的多元與美好。

邱臣遠指出，那魯灣街堤防彩繪首面完成時，除美化環境、增添城市打卡亮點外，更邀請部落長輩共同參與創作，讓部落文化透過藝術形式被看見、被記住，強化文化連結與族群認同，此次彩繪全面完工，充分展現市府對原住民族文化傳承的重視與實際行動。

部落榮譽頭目李金文表示，能將祖先的智慧與故事透過彩繪留在牆上，讓更多人看見並記得，是極大的榮耀，也期盼族人飄洋過海的遷移故事能世代傳承。

民政處說明，此次完工的一百八十公尺彩繪牆體，入口處特別以阿美族語呈現那魯灣部落的重要故事篇章，成為具高度辨識度的文化地標，讓民眾能以更直觀的方式理解部落的歷史脈絡與文化底蘊。