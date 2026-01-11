竹市里長質疑黨內初選機制退黨 黃國昌：有比全民調更公平方式？

民眾黨主席黃國昌。 圖：周煊惠 / 攝

民眾黨近期掀起退黨潮，新竹市樹下里里長蔡志堅近日宣布退黨，將以無黨籍身分參選新竹市香山區市議員，這已是民眾黨2個月內第四位黨內要角退黨，蔡更稱「絕對有下一波退黨」，傳出新北多選區出現2位以上候選人競逐，卻等不到評鑑標準與初選民調規則。民眾黨主席黃國昌今（11日）表示，黨選舉機制非常公開、公平，有消極資格要求，下階段是100%全民調，「請問還有比這個更公平的方式嗎？」

黃國昌下午於三重綜合體育館舉行「新北市後援會成立大會」，會前接受媒體聯訪，被問到蔡志堅退黨，傳出因黨內初選機制遲遲沒解決，可能退黨潮不會只有一波？黃國昌先是問這是誰講的？聽完後，他還追問，「哪一家報導這樣寫？這是『亂寫』」。

黃國昌稱，他當面跟蔡志堅面對面，他到新竹去開會時，對方就說他就是想要選，不想參加黨內的初選，要用無黨籍選，那他也只能尊重。

黃國昌強調，黨內的選舉機制非常的公開也非常公平，「評鑑」的機制，提名有「消極資格」的要求，所謂有消極資格的要求是，有無犯過什麼罪、你無酒駕過？如果都沒這種狀況的話，地方評鑑根本不會有問題。

黃國昌直言，他總不可能提名一個有酒駕紀錄、有家暴紀錄或是一個有什麼槍砲前科等，還讓這樣的人登記參加初選，那不是鬧大笑話嗎？當然必須要進行初步的過濾，過濾沒這些消極問題的，進入下個階段。

黃國昌說，下一個階段，怎麼比？沒有幹部評分、沒有黨員投票，100%全民調。請問還有比這個更公平的方式嗎？

黃國昌認為，有些黨內的同志不想參加初選競爭，想要用無黨籍去選舉，站在他的角度，他從不口出惡言，尊重他們，但也要請這些人適可而止，不要為了自己的利益，莫名其妙地來傷害民眾黨。

黃國昌提到，前黨主席柯文哲是好人，過去柯對於這種事通常不多說什麼，但他現在是民眾黨主席，他絕對不容許用這種子虛烏有、不實的事，配合一些特定的媒體在攻擊民眾黨，他絕對不接受，如果有媒體講這樣子的話，說清楚、講明白是哪裡不公平？用全民調還不公平？那是不是按照他們的想法，黨要承諾保送、徵召他，這樣子才公平？

