竹市長民調 高虹安4成支持度 王婉諭潛在接受度高

各黨備戰2026縣市長大選，外傳總統賴清德，親自出馬，勸竹北市長鄭朝方，投入新竹縣長選戰，但他還沒明確表態；另外，新竹市是藍白合示範區，國民黨正式表態，禮讓現任市長高虹安。根據最新民調，高虹安以超過四成的支持度，雖然大幅領先民進黨的潛在參選人林志潔，不過，在第二選擇部分，高虹安只有2.74%，顯示支持結構接近飽和；反而是王婉諭，在所有人選當中奪冠，顯示選民對她的潛在接受度比較高！她也鬆口，認真思考投入新竹市長選戰。

時代力量黨主席王婉諭說：「這些民調當中我其實有看到了，的確獲得了一些跨黨派的支持和肯定，接下來我也會很認真地來思考，投入新竹市長選戰的可能性。」有意爭取綠黃聯盟，因為外傳總統賴清德，親自勸進竹北市長鄭朝方，選新竹縣長 雖然他掛念竹北還沒表態，但新竹市長選戰已經有最新民調。

現任新竹市長高虹安，支持度41.96%，大幅領先民進黨，潛在人選林志潔，至於前立委高嘉瑜，和時力黨主席王婉諭，都是5.74%，值得一提的是在第二人選，高虹安可擴張空間，只有2.74%，顯示支持結構已經接近飽和，倒是王婉諭拿到10.16%，代表潛在接受度高。

新竹市長高虹安說：「任何的民調其實都是我們最好的參考，不管是說在表現好的部分，給予我們鼓勵，當然有表現不好的部分，我們也都會持續地來加強改進。」民調最高但還是會有變數，副手邱臣遠傳出參戰竹北市長，卻被指控騷擾女員工。

新竹市副市長邱臣遠說：「對於報導引述相關說法，皆為子虛烏有，已對本人及市府的名譽，造成極大的傷害，為求儘速還原事實真相，我要求市府，主動啟動相關調查程序。」暫代高虹安市長一職，但這回邱臣遠卻在高虹安回任後出現爭議，儘速澄清以免因為自己的觀感，反而成為高虹安連任絆腳石。

