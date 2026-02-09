竹市長照春節不打烊 13日前申請

為讓失能家庭在春節期間仍能獲得必要且穩定的照顧與支持，新竹市長期照顧服務春節期間不打烊，二月十四日至二月二十二日持續提供多項必要性長照服務，有需求的家庭可於十三日前透過一九六六長照服務專線，或長期照顧管理中心網站完成預約申請，確保服務順利銜接不中斷，減輕家庭照顧者的壓力，安心迎新年。

市長高虹安九日表示，春節是家人團聚的重要時刻，然而對長期照顧者而言，往往因肩負照顧責任而難以真正休息與團圓；為此，市府於春節期間持續推動長照服務不中斷，希望在假期中為失能長輩及其家庭提供最即時、最溫暖的支持，讓照顧者能安心喘息、獲得適度休息，長輩也能持續接受妥善照顧。