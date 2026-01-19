竹市長選戰民調曝! 高虹安41.96%最高 林志潔24.38%居次

政治中心／綜合報導

鉅聞天下新聞網今天針對新竹市長選戰公布民調，高虹安民調最高，達到41.96%，林志潔居次，王婉諭和高嘉瑜緊追在後，學者解讀，高虹安的兩個官司將成為未爆彈，而民進黨恐怕要儘快整合，林志潔才有發展空間，從政黨版圖來看，國民黨下降幅度最大，目前和民眾黨只差一個百分點。

新竹市長高虹安，回歸市政，積極爭取連任，鉅聞天下新聞網公布民調，針對新竹市長的支持意向，高虹安最高，達到41.96%，林志潔24.38%，王婉諭和高嘉瑜支持度都是5.74%。銘傳大學廣電系系主任杜聖聰：「高虹安市長如果按現在直接選下去大概就一馬平川了啦，民進黨的部分我想可能要看，賴總統他個人的意志，還有實際上在新竹操盤的柯總召，他們的力量分歧都整合好，那個我相信林志潔老師才有後續發展的空間。」

鉅聞天下新聞網新竹市長民調曝 高虹安４１﹒９％最高、 林志潔居次

銘傳大學廣電系系主任杜聖聰、2026大車拚節目主持人平秀琳、民眾黨黨團主任陳智菡、時代力量秘書長林邑軒（圖／民視新聞）





時代力量秘書長林邑軒：「如果說要形成對高虹安市長有意義的挑戰跟競逐，他勢必要去尋找能夠整合，我們確實有一定的潛力，有可能可以扮演這樣的選擇，那我們也會努力成為連結各方，回應新竹市民期待的關鍵力量。」時代力量看準新竹非藍非綠陣營佔三成，將尋求整合成為關鍵力量，仔細看，如果林志潔、王婉諭整合，加上可擴張潛力，支持度將達到46.73%，緊追高虹安。

鉅聞天下新聞網今（１９）公布新竹市長支持意向民調（圖／民視新聞）

從政黨支持度來看，和2022相比民進黨微幅下降1.21%，國民黨下降幅度最大下降3.71%，民眾黨則增加10.1%，和國民黨只差一個百分比。民眾黨黨團主任陳智菡：「民眾黨的政黨支持度，現在跟國民黨的差距已經只剩下1%，這幾乎是在誤差範圍之內，而且我們也看到，在這個高齡的男性的選票結構當中，事實上呢，國民黨有大幅下滑的這個趨勢。」政黨支持度出現變動，對新竹市長選戰影響有多大，外界都在看。

