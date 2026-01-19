竹市長選舉民調高居第一 高虹安認民調對市府是鞭策鼓勵

全台藍白合示範區，高虹安市長連任民調遙遙領先。（圖：市府提供）

相較於新竹縣藍營初選廝殺激烈，頭前溪彼岸的新竹市，有媒體公布第一波民調，由於綠營至今尚未公布徵召名單，民調中以潛在對手進行民調，但一如各界預期的，高虹安以近四成二的支持度，大幅領先潛在對手林志潔和其它可能參選人。市府對民調則回應指出，任何民調對市府來說都是一種鞭策和鼓勵。（彭清仁報導）

復職後的高虹安勤走基層更貼近民意，首波民調大幅領先潛在對手。（圖：市府提供）

國民黨主席鄭麗文上任之初拜會新竹市議會，就當著議長許修睿和黨籍議員面前，詢問高虹安的官司狀況，也表態如果官司沒問題，新竹市還是藍白合，全力支持高虹安爭取連任。

廣告 廣告

高虹安早在復職之前，就積極走訪地方和社團，復職後跑的更勤，加上新竹市是全台藍白合的示範區，各界認為高虹安爭取連任問題不大。不過高虹安目前仍要面對誣告案和立委任內助理費案，高檢署上訴的壓力，這也是高虹安爭取連任唯一的變數。經過3年多的磨合，年底民眾黨在新竹市各區可能都會提名議員，有了高虹安強大母雞，民眾黨市議員席次可望大幅增加，在市議會也可望成立全台第一個黨團。

有媒體針對新竹市長選情進行首波民調，高虹安以近四成二的支持度，大幅領先綠營潛在對手林志潔教授，至於其它潛在對手王婉諭、前立委高嘉瑜，落後高虹安幅度更大。市府則回應指出，任何民調對市府來說都是一種鼓勵與鞭策，無論數字怎麼呈現，高虹安都會用務實的態度，把市政一件一件做到位，讓市民真正「有感」。現階段最重要的工作還是把市民交付的責任扛好，持續改善交通，加強建設與社福，把城市治理各項工作加速落實，高虹安會繼續用看得見的施政成果，回應市民的期待。